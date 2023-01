Si vous suivez un minimum les débats sur le framerate et la résolution vous devriez probablement connaître Digital Foundry, la référence sur Youtube concernant l’analyse des performances de jeux.

Avec une sortie toute proche pour le 20 Janvier 2023, le prochain gros titre de Nintendo est le tout dernier a passer sur le billard des spécialistes de Digital Foundry.

Selon ces derniers, le jeu est visuellement beaucoup plus abouti que Three Houses, ayant notamment un « énorme step-up » sur le rendu des personnages.

Les environnements seraient également plus détaillés, la différence peut facilement se voir entre les deux jeux sans pour autant repousser des limites technologiques.

Ces améliorations sont principalement dues a l’utilisation de la méthode d’anti aliasing qui permet d’adoucir les rendus des images arrondies, totalement absente de Three Houses à l’époque.

En termes de résolution le jeu tournera juste en dessous de 1080p pour atteindre 972p en docké, pour la partie portable ce sera également légèrement en dessous de 720p, mais l’image sera d’une qualité plus nette et stable.

Concernant le framerate sans surprise le jeu tournera donc à 30 images par seconde avec une relative stabilité qui vient se faire perturber par moments lors de scènes chargées.

Pour plus de détails nous vous invitons a regarder la vidéo produite juste en dessous :