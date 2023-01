De la Puissance VSTAR aux cartes autographiées, découvrez un aperçu des nouveautés dans la prochaine extension.

Élever vos stratégies du JCC Pokémon au sommet n’est pas facile, mais l’extension Zénith Suprême du JCC Pokémon est là pour vous assister dans votre parcours. La nouvelle et dernière extension de la série Épée et Bouclier possède des Pokémon-V et Pokémon-VMAX incroyablement puissants, une Galerie de Galar magnifique qui n’a rien à envier aux sets analogues Galerie des Dresseurs précédents, et des talents passionnants aux avantages stratégiques. Voici quelques cartes que vous trouverez dans l’extension Zénith Suprême du JCC Pokémon, officiellement disponible le 20 janvier 2023.

Les Dresseurs et Dresseuses cherchant un Pokémon-VSTAR électrifiant pour écraser l’adversaire auront un précieux allié avec Zeraora-VSTAR. Avec ses 270 PV, il peut non seulement encaisser une quantité impressionnante de dégâts, mais il peut également infliger des dégâts massifs. Son attaque Frappe Écrasante inflige 190 dégâts, suffisamment pour anéantir la plupart des Pokémon les plus faibles de l’adversaire, et vous pouvez en plus défausser un Stade en jeu. Mais la véritable star est la Puissance VSTAR du Pokémon Vif Éclair, justement nommée, Orage d’Éclairs Star. Dans cette tempête, l’éclair ne frappe pas une fois, ni deux, ni trois, mais quatre fois. Et encore mieux, les joueurs peuvent choisir les Pokémon de l’adversaire qui seront ciblés. Choisissez quatre fois un Pokémon de l’adversaire, sachant que le même Pokémon peut être sélectionné de multiples fois, et infligez 60 dégâts à chaque frappe. Bien qu’une Puissance VSTAR ne puisse pas être utilisée plus d’une fois par partie, déchaîner une tempête épique d’éclairs sera très gratifiant.

L’un des plus grands défis de tout combat du JCC Pokémon est de sortir de votre deck les cartes dont vous avez besoin pour les placer dans votre main. C’est là qu’Éthernatos Radieux vient à la rescousse. Selon la règle, vous ne pouvez avoir qu’un seul Pokémon Radieux à la fois dans votre deck. Cependant, le talent Portail du Summum d’Éthernatos Radieux fait de ce Pokémon Radieux un atout évident. Lorsque vous jouez Éthernatos Radieux de votre main sur votre Banc durant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu’à 2 Pokémon-VMAX et les placer sur votre Banc. Ce talent met un terme à votre tour, mais il en vaut la chandelle. Les joueurs et joueuses peuvent ainsi éviter d’exposer leurs Pokémon-V plus vulnérables, et utiliser directement les Pokémon-VMAX qui peuvent encaisser les coups et infliger des dégâts massifs. De plus, ce Pokémon Radieux possède l’attaque Puissant Rayon qui inflige 200 dégâts, suffisamment pour mettre K.O. la plupart des Pokémon.

Faïza Vous rêviez d’obtenir l’autographe d’un Champion ou d’une Championne Pokémon célèbre ? La chance est avec vous. Faïza, la Championne d’Arène de type Combat de la région de Galar apparaît sur une carte Dresseur signée de sa main. Cette Championne d’Arène a la réputation d’être très vive et concentrée durant les combats, et sans surprise, la carte Supporter de Faïza vous permettra de défausser les 5 premières cartes du dessus de votre deck et d’attacher à vos Pokémon de Banc de type Combat toute carte Énergie défaussée de cette façon, comme il vous plaira. Faïza déborde toujours d’énergie et il en est de même dans l’extension Zénith Suprême du JCC Pokémon.

Écrémeuh Écrémeuh fait partie de la Galerie de Galar de l’extension Zénith Suprême du JCC Pokémon. Sur son illustration d’Écrémeuh, Yuu Nishida présente le Pokémon Vachalait présidant à une fête fermière ; vous en aurez l’eau à la bouche. Bien qu’il ne soit qu’un Pokémon de base, Écrémeuh a plus d’un tour dans son sac. Son talent Corps Miracle le protège de tous les dégâts infligés par les attaques des Pokémon-V. Pensez à utiliser son attaque, Débâcle, lorsque votre adversaire possède un Banc rempli de Pokémon. Elle inflige 10 dégâts pour commencer et 20 supplémentaires pour chaque Pokémon placé sur le Banc de l’adversaire. Cette carte est si puissante que Piper Lepine l’a utilisée dans son deck gagnant Mewtwo-V-UNION lors des Championnats Régionaux 2022 de Toronto.

Lona La Championne d’Arène de Ludester de la région de Galar est peut-être glaciale, mais sa carte Supporter est une source d’Énergie bienvenue dans votre jeu. Cette carte fait partie de la Galerie de Galar de l’extension Zénith Suprême du JCC Pokémon et son illustration par saino misaki en est particulièrement touchante. Elle représente Lona concoctant un festin de crêpes, salades, soupes et autres plats, tandis que son Bekaglaçon supervise les préparatifs. Au même titre qu’un bon repas redonne de l’énergie, cette carte Supporter permet au joueur ou à la joueuse d’attacher une carte Énergie Eau de sa pile de défausse à l’un de ses Pokémon-V, et de piocher 3 cartes.

Ce ne sont que quelques exemples des superbes cartes que vous trouverez dans Zénith Suprême du JCC Pokémon. Découvrez d’autres cartes magnifiques à la sortie de l’extension, le 20 janvier 2023.