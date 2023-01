Quel est le mélange le plus saugrenu auquel vous avez donné vie ? Réfléchissez bien ! Pour certains, ce sont des pâtes à la cassonade, un mets que nous avons dû gouter et qui ne nous a pas laissé un souvenir impérissable, tandis que pour d’autres c’est un pingouin qui met des coups de poing pour aligner des blocs façon Tetris. Alors cette rencontre du 3e type va-t-elle nous contenter davantage qu’un mélange culinaire d’étudiants en mal d’aventure ? C’est, en tout cas, ce que nous allons tenter de développer dans les lignes qui vont suivre en parlant de The Punchuin le dernier titre édité par Shin’en Multimédia.

L’important c’est pas la chute…

Tout commence dans le meilleur des mondes glacés pour notre pingouin. Il se promène tranquillement sur son territoire lorsqu’il tombe sur un trou dans le sol. Son sang de navet ne fait qu’un tour et il se jette dans celui-ci pour y découvrir une statue de gant de boxe. Étant amateur du noble art et portant ses moufles de protection, il ne peut s’empêcher de détruire cette statue, libérant ainsi le Grand Gant. Malgré un air de conspirateur digne de Raspoutine, lorsque celui-ci nous promet un mystérieux trésor, nous ne pouvons décliner sa proposition d’exploration de Punch Mountain.

Une bien belle histoire pour nous mettre en bouche qui ne manque, certes, pas de contradiction. Mais peu importe, l’important est de regarder notre pingouin rondouillard se dandiner avec ses gants de boxe jusqu’au premier niveau. Celui-ci nous permet de découvrir la phase principale de gameplay qu’il va nous falloir maîtriser pour atteindre les tréfonds de Punch Mountain. Nous sommes confrontés au fils illégitime de Tetris et WarioLand. Rien que ça.

Dans un niveau relativement étriqué et fermé, notre avatar doit réaliser des alignements de trois blocs de la même couleur. Ces lignes peuvent être réalisées verticalement ou horizontalement. Pour se faire, il peut se déplacer librement dans ce tableau, mais il peut aussi sauter, prendre appui sur les murs et, évidemment, mettre de grands coups de poing dans les blocs qui lui font face. Pourquoi cela ? Et bien d’abord parce que ça détend et ensuite pour déplacer les blocs, pardi !

Car oui, les blocs qui tombent du ciel ne vont pas s’aligner seuls. Mais commençons par détailler cette manne céleste. Il existe différents types de cubes : ceux de couleurs et ceux de glace. Concernant les colorés, nous avons connaissance, sur la droite de noter écran, du nombre de lignes à effectuer avec chacune des couleurs, la consigne est donc simple à comprendre. Les blocs de glace, quant à eux, ne servent qu’à nous gêner, nous pouvons donc les détruire sans vergogne.

Ils contiennent bien souvent des items qui vont modifier le déroulement de notre partie. Entre un éclair qui rendra notre prochain coup surpuissant, un réveil arrêtant le temps ou des pièces de monnaie qui nous permettront, à terme, de débloquer de nouveaux niveaux ou de nouvelles capacités, il ne faut jamais négliger ces cubes transparents qui vont vite se révéler aussi importants que ceux de couleur.

Ce mélange de Tetris et de pur platformer nous donne un gameplay extrêmement addictif et nerveux dès les premières minutes de jeu. Si dans un premier temps, les niveaux s’enchaînent rapidement, avec un level design assez plat ; très vite, des dénivellations de terrain viennent nous compliquer grandement la tâche et nous ne savons plus vraiment où donner de la tête pour réussir à nous en sortir.

… c’est l’atterrissage

Heureusement pour nous, chaque défaite nous permet de repartir avec nos gains de pièces, ce qui nous permet à terme de débloquer de nouveaux pouvoirs, tel : un super punch, qui réduit le nombre de coups nécessaires à l’explosion des blocs, ou un aimant à pièce ou un super saut. Ces pièces vont également débloquer de nouveaux types de niveaux qui renouvelleront entièrement le gameplay.

Entre les casse-têtes ou un combat contre un sac de frappes, nous découvrons bien vite ces petits jeux divertissants qui apportent toujours un peu d’humour et d’air frais dans cette aventure. Enfin jusqu’au moment où, après une heure de jeu, nous nous rendons compte que nous avons déjà atteint le dernier palier de Punch Mountain et que le reste du jeu sera un mélange entre le farm de pièces et l’apprentissage de l’ordre de retombée des blocs de couleurs pour mettre au point une stratégie victorieuse.

En effet, si les débuts de Punchuin sont enthousiasmants de par son mélange des genres, sa durée de vie (qui ne dépasse pas les trois heures) est entachée d’une répétitivité pénible sur les derniers niveaux qui subissent un pic de difficulté dur à gérer. Ce pic arrive très vite vu qu’avec un peu d’optimisation, il est possible d’atteindre ce palier en moins de 45 minutes. Punchuin c’est grosso modo une heure d’amusement et de découverte avant 2 heures de farm, de répétition et d’apprentissage pénible pour atteindre la fin.

Bien sûr, le tarif de lancement de 15 € de ce Punchuin est en adéquation avec cette durée de vie. Malgré tout, l’impression de ne nous être amusé qu’une heure avant de buter sur la poignée de niveaux restants nous laisse un gout amer en bouche et nous fait conseiller d’attendre une baisse de prix pour rendre cet achat qualitatif.

Pour le reste, il est difficile de critiquer le travail effectué. Les graphismes, tout en pixels, sont mignons tout plein et la galerie de personnages rencontrés est amusante. La bande-son fait son office. Elle comble le vide sans pour autant être inoubliable. La prise en main ne souffre d’aucun souci et la moindre de nos sollicitations est prise en compte. Nous pouvons frapper dans toutes les directions et il faut faire preuve de talent pour réussir nos frappes tant la vitesse de chute des blocs, couplée à notre propre vitesse, rend le tout très dynamique.

Conclusion 6.2 /10 Malgré une entame tonitruante et intéressante nous proposant un gameplay mêlant Tetris et jeu de plateforme, The Punchuin nous lasse bien trop vite, la faute à un nombre de niveaux assez limité ainsi qu’à une courbe de difficulté qui explose le plafond dès l’heure de jeu, nous obligeant à refaire ad nauseam les mêmes tableaux. Pour ceux dont un tel challenge titille l’intérêt, ils pourront profiter d’un gameplay original et d’une galerie de personnage amusant durant un temps de jeu de trois bonnes heures. LES PLUS Les graphismes en pixel art sont sympathiques

