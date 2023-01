Les jeux d’arcade sont une part importante de l’évolution du patrimoine vidéoludique. À travers sa nouvelle console, la Evercade EXP+ CAPCOM Collection, Blaze Entertainment nous propose de redécouvrir de grands classiques de cette époque ainsi que des pépites du catalogue de chez Capcom en version portable. Alors, que vaut cette nouvelle expérience ? C’est ce que nous allons voir ensemble !

La console

L’Evercade EXP est une console portable fonctionnant avec un système de cartouche. C’est une version améliorée de la version de base, la Evercade. Parmi les améliorations, l’écran est une dalle IPS de 840×480, ce qui permet d’avoir une meilleure qualité d’image. Les boutons ont été redésignés pour être plus agréable à prendre en main. Au niveau performance, on a 512 Mo de RAM, un processeur de 1,5 Ghz et jusqu’à 4 Go de stockage. Cela peut sembler peu, mais c’est amplement suffisant pour les jeux proposés sur la console. L’autonomie de la console est entre 4 et 5 heures en tournant à plein régime, ce qui est très correct pour une console portable. Une autre amélioration est que le wifi est intégré dedans, ce qui permet de mettre à jour la console, et le constructeur nous promet d’autres fonctionnalités qui arriveront plus tard, mais nous n’avons pas plus d’informations à l’heure actuelle. La console est très légère et compacte ce qui, ajouté à des boutons de taille correcte, la rend agréable à prendre en main. Elle prend en charge plusieurs langues, dont le français. La console a des fonctions de sauvegarde rapide, ce qui vous permettra de reprendre votre partie à n’importe quel moment. L’émulateur intégré pour faire tourner les différents jeux est très bien optimisé, les ralentissements que l’on peut trouver dans les jeux sur le support d’origine sont retranscrits aussi ici.

Mais la grosse nouveauté de cette machine est la fonction TATE : en appuyant sur ce bouton, l’écran effectue une rotation de 90°, vous permettant de jouer à la verticale. Deux boutons ont été ajoutés pour pouvoir profiter de cette fonction et améliorer l’expérience sur plusieurs Shmups. Et après plusieurs heures passées en mode vertical, on a du mal à se passer de cette fonction.

Au niveau des points faibles, il faut faire très attention à bien quitter le jeu en cours avant d’éteindre la console, sinon votre temps de jeu ainsi que la sauvegarde dans le jeu ne seront pas pris en compte. Mais ça ne concerne qu’un jeu de la collection (dont nous reparlerons plus tard). L’allumage de la console est un peu long, le fait que la plupart des descriptions des jeux soient en anglais est aussi dommage. Le haut-parleur de la machine propose une qualité très moyenne, vous aurez un meilleur son en passant par un casque ou des écouteurs mais seulement s’ils possèdent une prise jack. Le bluetooth n’est pas intégré dans la console, ce qui est un peu dommage lorsqu’on cherche une bonne expérience portable. La diode pour indiquer l’état de charge de la batterie est située sur la tranche de la console, mais une fois en jeu elle devient vite invisible, nous aurions préféré qu’elle soit située sur le devant de la console. Une prise mini-HDMI est intégrée à la console, ce qui vous permet de la brancher à une télévision, mais vu que la console est pensée principalement pour du portable, la fonction semble un peu inutile.

Les jeux proposés

Cette console arrive de base avec 18 jeux Capcom ainsi que 5 jeux secrets à débloquer en effectuant des manipulations particulières, un peu comme les cheats codes que l’on avait à l’époque. Voici la liste :

1942 (Version arcade)

1943 (Version arcade)

1944 : The Loop Master (Version arcade)

Bionic Commando™ (Version arcade)

Captain Commando™ (Version arcade)

Commando™ (Version arcade)

Final Fight™ (Version arcade)

Forgotten Worlds™ (Version arcade)

Ghouls ‘n Ghosts™ (Version arcade)

Legendary Wings™ (Version arcade)

MERCS (Version arcade)

Street Fighter II’: Hyper Fighting (Version arcade)

Strider (Version arcade)

Vulgus™ (Version arcade)

Mega Man (8-bit)

Mega Man 2 (8-bit)

Mega Man X (16-bit)

Breath of Fire (16-bit)

On y retrouve certains grands classiques connus de tous comme Ghouls’n Ghosts, Final Fight, les Mega Man ou encore Street Fighter 2 (mais pas 2X, tristesse). Mais la plus grosse surprise est de retrouver Breath Of Fire, un grand RPG de Capcom de l’époque SNES qui a connu deux opus sur SNES, deux sur PS1, un sur PS2 et le dernier sur PC en MMORPG. La série a toujours été dans l’ombre des grands noms de l’époque, à savoir Dragon Quest et Final Fantasy, sans compter d’autres RPG des différentes époques qui ont cartonné. Vous l’aurez facilement remarqué mais cette liste possède pas mal de Shmups, dont plusieurs vont profiter de la fonction TATE. Lorsque vous achèterez la console, vous recevrez la cartouche IREM Arcade 1, contenant 6 jeux de ce studio :

R-Type

Moon Patrol

10-Yard Fight

Lightning Swords

Battle Chopper

In The Hunt

Le plus emblématique de cette cartouche est R-Type, avec ses musiques endiablées et son système de sphère d’attaque pouvant se coller à votre vaisseau pour en modifier le tir ou se balader sur l’écran tout en canardant les ennemis.

Si vous souhaitez d’autres jeux, il vous faudra acheter d’autres cartouches. Chaque cartouche contient entre 2 et 20 jeux. Pour accentuer le côté rétro, chaque cartouche est livrée dans une boîte ressemblant fort à celle des jeux de Megadrive, en plus petit. Et comme à l’ancienne, chacune contient son petit livret pour expliquer les commandes du jeu ainsi que des interviews et des petits articles sur la société en question. Il n’y a pas de boutique en ligne pour acheter les jeux individuellement, vu que Blaze veut encourager le retour à une expérience nostalgique. Que ça soit bien ou non, nous vous laissons juges, mais le testeur apprécie l’effort de se rapprocher le plus possible des années 80-90. À l’heure où le test est écrit, nous pouvons acheter une trentaine de cartouches différentes, soit environ 300 jeux disponibles. Et la liste va continuer de s’agrandir au fur et à mesure des mois qui passent.

Conclusion 7.4 /10 L'Evercade EXP est faite pour vous si vous aimez les jeux à l'ancienne, et surtout les Shmups grâce à la fonction TATE. Grâce à sa taille et son poids, elle peut s'emporter très facilement, et propose une bonne autonomie par rapport aux jeux proposés. Elle est parfaite pour de courtes sessions dans les transports en commun ou lors d'une pause au travail. L'expérience vidéoludique est très bien retranscrite grâce à un émulateur solide et les différentes MAJ qui se feront au fur et à mesure du temps. La prise en main de la machine est agréable, que ce soit en vertical ou en horizontal. On regrettera certaines choses, comme la qualité de son des haut-parleurs, ou le fait que certaines choses ne soient pas traduites, ou encore la prise mini-HDMI qui est assez inutile pour ce support. La dernière chose est le problème de sauvegarde ainsi que les statistiques faussées lorsqu'on éteint directement la console sans fermer le jeu sur lequel on est. LES PLUS Une émulation très correcte
Une console très ergonomique
Les cartouches et les boîtes à l'ancienne
La fonction TATE
L'autonomie plus que suffisante
Une très belle collection de jeux à découvrir ou à redécouvrir LES MOINS La prise mini HDMI un peu inutile
Le problème avec les sauvegardes.
Le son en haut-parleur pas fou

Une émulation très correcte Une console très ergonomique

Une console très ergonomique Les cartouches et les boîtes à l'ancienne

Les cartouches et les boîtes à l'ancienne La fonction TATE

La fonction TATE L'autonomie plus que suffisante

L'autonomie plus que suffisante Une très belle collection de jeux à découvrir ou à redécouvrir LES MOINS La prise mini HDMI un peu inutile

La prise mini HDMI un peu inutile Le problème avec les sauvegardes.

