Sur son site web, Twisted Voxel explique que l’arrivée tant attendue de Goldeneye 007 sur les plateformes de jeux modernes pourrait être toute proche. L’information provient d’un utilisateur de Twitter, eXtas1stv, qui, selon le site, a déjà divulgué des informations fiables sur l’actualité de Microsoft et de la Xbox. GoldenEye 007 arrivera à la fin du mois sur Xbox Game Pass. Nintendo et Microsoft ont annoncé qu’une version mise à jour du jeu de tir à la première personne classique de la Nintendo 64 est en préparation, et arrivera en 2023 à la fois sur Xbox Game Pass et le Nintendo Switch Online.

Articles similaires