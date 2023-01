L’ascenseur émotionnel…

Square Enix a annoncé le développement d’un tout nouveau jeu Dragon Quest pour iOS et Android. Il s’agira d’un RPG mobile qui sera dévoilé par la société japonaise le 18 janvier à 11H lors d’une diffusion spéciale en direct. Le stream de révélation de Dragon Quest mobile RPG comprendra une présentation du jeu, du gameplay en direct, et plus encore.