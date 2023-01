The Pokémon Company a uploadé une vidéo première sur YouTube pour demain, 12 janvier à 15H, qui vise à célébrer l’ensemble du Pokédex – qui a maintenant atteint 1008 Pokémon après la sortie de Pokémon Rouge et Violet. Partagée par Serebii sur Twitter, cette vidéo est surnommée « une vidéo commémorative spéciale ». On peut être sûrs qu’il ne s’agira que d’un récapitulatif des 1008 Pokémon du Pokédex, avec de nouvelles illustrations pour accompagner les nouveaux Pokémon.

