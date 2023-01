Dans un document public dévoilé aujourd’hui, Ubisoft, la société a annoncé aujourd’hui qu’elle avait annulé trois jeux non annoncés depuis juillet (en plus de 4 en juin) et qu’elle avait dû retarder une fois de plus Skull and Bones.

La société nous apprend aussi que Mario + Rabbids : Sparks of Hope et Just Dance 2023 n’ont pas donné les résultats escomptés et n’ont pas répondu aux attentes en termes de ventes. Pourtant Sparks of Hope a bénéficié d’une baisse de prix substantielle au Royaume-Uni, juste avant la période très importante des achats de Noël. Espérons des ventes sur le long terme plus concéquentes pour cette exclusivité Nintendo Switch bien reçue par notre testeur.

Pour Just Dance 2023, du moins chez nous et sur Nintendo Switch, on comprend un peu pourquoi, le jeu sortant en version physique cette année uniquement via le format « code in a box » sans pour autant être moins chère. En plus du manque de renouvellement criant de la série, Ubisoft doit revoir sa copie pour le prochain opus.

Nous sommes clairement déçus par nos récentes performances. Nous sommes confrontés à des dynamiques de marché contrastées alors que l’industrie continue de s’orienter vers les méga-marques et les jeux live éternels, dans un contexte de dégradation des conditions économiques affectant les dépenses des consommateurs. » « Malgré d’excellentes audiences et l’accueil des joueurs ainsi qu’un plan marketing ambitieux, nous avons été surpris par la sous-performance de Mario + Rabbids® Sparks of Hope au cours des dernières semaines de 2022 et début janvier. Just Dance 2023 a également sous-performé.

Yves Guillemot, cofondateur et président-directeur général.