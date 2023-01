Annoncé comme un petit jeu coquin inspiré de la mouvance Hentai, développé et édité par EASTASIA SOFT, Sofiya and the Ancient Clan est arrivé sur SWITCH cet été pour nous émoustiller en suivant les aventures tumultueuses d’une jolie petite sorcière.

Une jolie sorcière, un peu trop curieuse

En anglais, seule langue disponible du jeu (ce qui n’est pas vraiment un problème à la vue de la simplicité de l’histoire), le jeu s’ouvre sur le rappel d’un grand conflit, il y a 22 ans, entre les deux principales écoles de magie, celle de la lumière et celle de MistyCliff, au sujet de la meilleure pédagogie pour enseigner la magie. Aujourd’hui, vous, Sofiya, jeune sorcière belle et affriolante, vous décidez d’en savoir plus sur cette histoire, la victoire de votre école de la lumière et de votre maître ZAKAR. Cette quête de la vérité, provoque la colère de vos confrères qui n’ont de cesse que de vous poursuivre pour vous empêcher d’accéder à ce qui s’est réellement passé et sur les projets maléfiques de votre précepteur.

Le jeu est un plateforme/aventure très classique où vous traverserez très rapidement (compter deux heures maximum) 45 niveaux répartis en trois biomes se terminant par des boss.

Pour une sorcière être jolie ne suffit pas…

Sofiya est agile, elle maitrise dès le départ du jeu le double saut et se déplace aisément. Pour se défendre elle utilise un sort qui tire une petite boule de feu rose, qui curieusement ne peut pas se spammer car il y a un cool down entre chaque tir. Ceux-ci entament une barre de mana, qui se recharge toute seule, mais cela vous empêche de tirer plus de cinq sorts d’affilée.

Après avoir vaincu le premier boss, vous obtiendrez un triple tir qui réclame lui d’autres ressources pour se recharger. Puis, plus loin dans l’aventure, de manière complètement random et inexpliquée, vous aurez accès à deux autres pouvoirs et à la possibilité de choisir entre vos trois sorts supplémentaires.

Le déroulement du jeu est assez linéaire, vous traversez des niveaux, qui évoluent en fonction d’interrupteur que vous activez et qui vous permettent de continuer votre progression, tout en battant des ennemis sans aucune réactivité, ou en les esquivant ce qui la plupart du temps est préférable, tant ils sont plus occupés à suivre leur pattern de déplacement qu’à s’occuper de vous. Si toutefois, vous les tuez, ils peuvent laisser choir des petites flasques bleus ou roses qui vous permettront de vous soigner ou de régénérer votre mana.

Enfin, l’avancement de votre quête et de l’histoire se fera par la découverte de grimoire, dont la lecture vous donnera quelques maigres explications et fera apparaitre une image, assez laide de votre personnage en pixel dans une attitude se voulant sexy mais donnant plutôt dans le vulgaire et le mauvais goût.

Le jeu est plutôt très facile, mais parfois crispant car sans sauvegarde qui oblige à chaque mort (chute dans des pics, dans un trou) à reprendre le niveau au début. Il n’y a pas de game-over.

Quand une sorcière est belle, on appelle ça une fée

Ainsi dans cette pseudo-aventure peu risquée et peu intéressante, que nous reste-il ?

Bien, des sprites plutôt jolis et bien dessinés, en pixel-art, un peu rétro mais agréables et colorées et ça que soit pour notre héroïne ou pour les ennemis.

Les mondes traversés sont réussis sans plus, pas de gageure à l’écran, des arrières-plans parfois trop vides mais un ensemble plutôt cohérent.

La musique est rythmée et bien adaptée à l’ambiance du jeu, elle reste cependant peu variée.

Les effets sonores quant à eux, sont la plupart du temps bien inscrits dans le thème général sauf en ce qui concerne les cris (gémissements) de Sofiya quand elle se fait toucher et qui rappellent le coté soi-disant coquin du jeu, et qui du coup, paraissent incongrus dans ce cas précis.

Conclusion 3.2 /10 Ce n’est pas la baguette qui fait le sorcier. Rien à voir ici, si ce n’est quelques jolies images. Un jeu trop facile, sans fond ni recherche, qui n’a aucun attrait au niveau gameplay. Coquin même pas ! Dépenser le moindre sou pour ce jeu développé trop vite et a priori, sans aucun objectif précis du moins dans l’attention recherchée et adressée au joueur revient à le jeter par la fenêtre. Une expérience vite oubliée et qu’il n’est pas nécessaire de commencer, le jeu semblant parfois même pas terminé du fait des bugs qui peuvent apparaitre et des crashs qui surgissent de temps en temps. LES PLUS Des graphismes mignons

