Nippon Ichi Software a annoncé la sortie d’une démo de Disgaea 7 sur l’eShop de la Nintendo Switch au Japon. La démo sera lancée le 12 janvier 2023 et permettra aux joueurs de profiter du début du jeu jusqu’au chapitre 2. Ceux qui achèteront le jeu complet pourront transférer leurs données de sauvegarde de la démo. Disgaea 7 sera lancé sur Nintendo Switch le 26 janvier 2023 au Japon. Une sortie mondiale pour le titre n’a pas encore été annoncée.

De plus, une bande-annonce de Disgaea 7 a été publiée, mettant en avant Piririka.

Une jeune femme spontanée qui a été élevée avec bonheur dans le Wahei Netherworld. Elle admire beaucoup les mangas et les films « faits par le Bushido », mais reçoit un choc culturel lorsqu’elle voit le monde souterrain d’Hinomoto tel qu’il est. C’est une personne naïve et sincèrement bonne, qui se laisse facilement tromper, mais elle a aussi un cœur fort, car elle croit que « toute personne mauvaise doit avoir une raison de le devenir ». Elle est la PDG d’une entreprise de vêtements populaire et est extrêmement riche, elle essaie donc souvent de résoudre les choses par l’argent plutôt que par la malice…

Disgaea est une série de jeux de rôle de simulation se déroulant dans un monde souterrain surréaliste, où démons, anges, héros et seigneurs du mal se déchaînent. Depuis la sortie du premier opus en 2003, la série a été plébiscitée par les fans pour son « système de jeu qui vous permet de faire tout et n’importe quoi » et sa « rejouabilité infinie », et est restée la franchise principale de Nippon Ichi Software.

Dans Disgaea 7, l’histoire se déroule dans un monde appelé « Hinomoto Netherworld Cluster », qui s’inspire de la culture japonaise. Nos héros devront se battre dans ce monde afin de retrouver leur Bushido perdu. De nombreux personnages dessinés par Takehito Harada feront leur apparition, et les « caractéristiques de rejouabilité » et les « systèmes de combat à outrance » caractéristiques de la série Disgaea ont été encore améliorés.