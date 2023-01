Hello Neighbor 2 est la suite d’un jeu qui avait eu un petit succès populaire. Ce n’est pas pour rien que l’expérimenté studio tinyBuild a investi plus de quinze millions de dollars en 2017 pour développer la franchise du jeu. Hello Neighbor 2 est développé par les néerlandais d’Eerie Guest Studios. Il est sorti sur toutes les consoles le 6 décembre 2022 au prix de quarante euros.

Avec autant d’argent investi, est-ce que Hello Neighbor 2 arrive à surpasser le premier opus ? Arrive-t-il au moins à faire aussi bien ? Nous allons voir ça.

Une version sur Switch indécente

Ne tournons pas autour du pot et disons directement les choses : Hello Neighbor 2 sur Nintendo Switch est une arnaque : une arnaque indécente que vous ne devez surtout pas acheter. Un jeu dont la qualité est si basse, la durée de vie si faible, que nous ressentons une profonde peine pour ceux qui achèteraient Hello Neighbor 2 sur la console nippone.

Hello Neighbor 2 est, comme son prédécesseur, un jeu d’énigme et d’infiltration. Nous sommes un journaliste qui voit le kidnapping d’un enfant alors qu’il est dans sa voiture. Comme nous ne sommes pas très intelligents, nous n’arrivons pas à fuir et nous sommes enfermés… le temps d’une nuit.

Le lendemain, nous nous retrouvons à gambader librement et à chercher dans cette ville ce qui se trame. Hello Neighbor 2 est un jeu où rien ne nous est expliqué. Il va falloir être attentif à tous les détails et aux aides que le décor nous livre. Et c’est là où le bât blesse.

Les graphismes sur Nintendo Switch sont juste immondes. Nous n’avons pas d’autres termes plus mesurés pour qualifier le rendu sur cette console. Tout est flou, même devant nous. Le jeu, où l’observation de son environnement est primordiale, devient alors un calvaire. Les textures ne sont pas les mêmes que sur les autres plateformes, et tout semble pixélisé. Nous conseillons vivement à notre personnage de consulter un ophtalmologue.

Même si à l’arrêt, les images peuvent sembler correctes, la réalité est que les textures sont totalement irregardables lorsque nous bougeons. Seule la version en mode portable est décente.

Le jeu comporte des bugs à tous les étages, des débuts d’énigme qui ne sont pas terminés, et après avoir fait nos recherches, nous avons peut-être la réponse à ce résultat bâclé. Il se peut que la version Nintendo Switch de Hello Neighbor 2 ne soit en réalité pas la version finale, mais une version antérieure où les modélisations ne sont pas terminées. Par ailleurs, la fiche du logiciel nous aiguille en ce sens car nous découvrons que nous jouons sur la version 0 du jeu.

Toujours est-il que la version sur Nintendo Switch est tronquée, car en plus des graphismes hideux, nous avons aussi des énigmes qui manquent par rapport aux autres plateformes. Les sensations à la manette sont rigides, la physique peu réaliste, et nous ne prenons aucun plaisir à nous déplacer ou réaliser une action dans Hello Neighbor 2.

Quarante euros, vraiment ?

Concernant les choses identiques sur toutes les versions, il faut savoir que même si les énigmes paraissaient intéressantes mais incohérentes, Hello Neighbor 2 est un piètre jeu d’infiltration. L’I.A. est tout sauf intelligente, réagit au moindre son que l’on fait et possède des déplacements peu naturels. Nous avons eu par exemple le policier qui est resté pendant cinq minutes à ouvrir la porte… avant de la fermer… et de la rouvrir… et de la refermer.

L’univers du jeu est incohérent, et nous ne comprenons pas pourquoi les énigmes sont aussi peu réalistes. Nous devons par exemple débloquer une clé qui semble bloquée dans du carton. Notre personnage est-il trop faible pour soulever du carton ? Le cheminement qui permet de débloquer les clés est souvent illogique, peu réaliste, et tout simplement pas réfléchi.

La fiche de Hello Neighbor 2 sur l’eShop est trompeuse : nous n’avons pas affaire à un jeu avec une « I.A. de pointe » ou « sophistiquée ». À aucun moment « le jeu fait furieusement penser à une simulation de journalisme d’investigation », le décor n’est pas « une ville entière » mais seulement quelques maisons, et nous ne comprenons pas la phrase « libre à vous d’interagir avec ces braves gens », vu qu’il n’y a pas d’interaction possible.

Les images sont elles aussi mensongères, montrant une autre version que celle sur Nintendo Switch, c’est pourquoi nous vous proposons nos propres screens du jeu.

La durée de vie est minime. Pour quarante euros, vous avez un mauvais jeu qui durera entre une heure trente et deux heures.

La bande-son sauve un peu les meubles, et fort heureusement, car sinon le jeu serait sinon une catastrophe en tout point. Bien qu’elle soit répétitive, elle réussit quand même à nous placer dans le monde inquiétant que le jeu essaie de nous vendre vainement.

Conclusion 2 /10 Nous allons être clairs : n'achetez pas Hello Neighbor 2 sur Nintendo Switch. Le jeu est une arnaque à tous les niveaux. Son prix de quarante euros nous offre une expérience minime et ridicule, les graphismes sont indécents et le jeu présente des bugs à foison. La version sur Nintendo Switch n'est par ailleurs pas le même que sur les autres plateformes, avec un flou permanent et une partie des énigmes qui manquent. TinyBuild, pourtant habitué aux jeux sympathiques, devrait avoir honte de proposer une telle expérience aux joueurs. LES PLUS Il se termine vite

