Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Dance of Death: Du Lac & Fey – 8.0GB

Clive ‘N’ Wrench – 7.6GB

Motorcycle Mechanic Simulator 2021 – 7.1GB

ATONE: Heart of the Elder Tree – 3.5GB

Flame Keeper – 2.4GB

The Legend of Gwen – 1.6GB

Rubber Bandits – 1.2GB

Helvetii – 840MB

Drift & Drive – 479MB

Cuddly Forest Friends – 461MB

A Matter of Principle – 435MB

Trenches – 378MB

Lucy Dreaming – 331MB

Zodiacats – 324MB

Re:Call – 321MB

Hack and Shoot Heroes – 318MB

Gunscape – 278MB

Escape to the Ocean – 272MB

Uphill Rush Water Park Racing – 252MB

Midnight Runner – Blade Galaxy Beat Puzzle Legacy 3D Games Ultimate Edition – 219MB

Counter Bottle Shooter-Pro Aim Master Target Bottle Shoot 3D Game Strike Pistol – 146MB

Capybara Madness – 127MB

Harem Girl Isabella – 109MB

Sissa’s Path – 79MB

Peachy Boy – 65MB

Mrs.Cat Between Worlds – 60MB

ZUMIMAN – 49MB