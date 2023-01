Les joueurs de Pokemon Écarlate et Pokemon Violet vont bientôt avoir un nouveau raid à 7 étoiles, qui mettra en vedette Amphinobi (Greninja).

Les joueurs pourront tenter d’attraper la créature entre le vendredi 27 janvier 2023 à 00:00 UTC et le dimanche 29 janvier 2023 à 23:59 UTC. Elle réapparaîtra ensuite entre le vendredi 10 février 2023 à 00:00 UTC et le dimanche 12 février 2023 à 23:59 UTC.

Amphinobi ne peut normalement pas être rencontré autrement à Paldea. Il sera de type Tera Poison. Notez que le Amphinobi apparaissant dans l’événement 7 Star Raid Battle pour Pokemon Écarlate et Pokemon Violet ne peut être attrapé qu’une seule fois par sauvegarde. Cependant, il est toujours possible de s’impliquer dans les Raid Battles de Tera contre lui pour obtenir d’autres récompenses si vous l’avez déjà attrapé. The Pokemon Company précise également que ce Amphinobi pourrait être récupéré dans de futurs événements ou devenir accessible par d’autres méthodes.

Bien que ce soit un peu moins important, nous mentionnerons également que des Pokemon exclusifs à une version seront présents dans les combats de raid de Tera 4 et 5 étoiles. Il s’agira de Grodrive pour Écarlate et de Magireve pour Violet avec différents types de Tera. L’événement aura lieu du vendredi 20 janvier 2023 à 00:00 UTC au dimanche 22 janvier 2023 à 23:59 UTC.