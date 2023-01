Une ombre s’étend sur Londres. Jack l’Éventreur rôde dans les ruelles crasseuses de l’époque victorienne, précipitant le retour en terre britannique des héros arthuriens immortels Lancelot Du Lac et Morgane Le Fey. Arriveront-ils à temps pour mettre un terme à son règne de terreur ?

Hidden Trap va bientôt mettre Dance of Death : Du Lac & Fey sur Nintendo Switch. Le jeu a été officiellement annoncé pour mars, mais un listing eShop indique qu’il arrivera bien plus tôt. Si cette page est correcte, le jeu sortira en fait le 27 janvier 2023. Dance of Death : Du Lac & Fey coûtera 15,99€ sur la boutique en ligne de la console hybride.

Londres, 1888. Les habitants de Whitechapel vivent sous la menace constante de Jack l’Éventreur, tandis que des légendes arthuriennes se lancent à la poursuite du tueur pour l’empêcher de frapper à nouveau. En incarnant Lancelot Du Lac, le héros immortel, et Morgane Le Fey, la sorcière frappée de malédiction, parcourez les rues de Londres et traquez le tueur en série le plus prolifique que cette ville ait jamais connu. Avec l’aide providentielle d’une figure locale de Whitechapel, Mary Jane Kelly, explorez les bas-fonds de la capitale et rencontrez les nombreux personnages hauts en couleur qui leur donnent vie. Plongez dans l’ambiance et les lieux emblématiques du Londres de Jack l’Éventreur, et vivez l’époque victorienne comme si vous y étiez.

Développé avec amour par Salix Games, Dance of Death: Du Lac & Fey s’appuie sur des recherches méticuleuses pour donner vie à la légende de Jack l’Éventreur, tout en racontant des histoires encore inédites. Laissez-vous guider dans les rues sordides de Whitechapel par un casting exceptionnel, qui compte notamment l’actrice Perdita Weeks (Penny Dreadful, Tudors) dans le rôle de Dame Morgane Le Fey, Gareth David-Lloyd (Dragon Age, Torchwood) dans celui de Sire Lancelot Du Lac, ainsi qu’Alexandra Roach (Utopia, Black Mirror) dans celui de Mary Kelly. Fort de graphismes envoûtants où se mêlent 2D et 3D et d’une ambiance sonore et musicale composée avec un soin tout particulier, Dance of Death: Du Lac & Fey fait souffler un vent de renouveau sur le genre du jeu d’aventure, en s’appropriant une part souvent mal comprise de l’Histoire.

Une histoire captivante qui se déroule au tournant du siècle, dans un Londres en proie aux tourments de l’Automne de la terreur.

Trois personnages jouables qui offrent un point de vue différent sur la capitale, chacun devant affronter ses propres démons… physiquement ou non.

Examinez des scènes de crime authentiques, minutieusement reconstituées à l’aide de véritables rapports et témoignages d’époque.

Une aventure narrative foisonnante aux embranchements multiples, où vos décisions dans le jeu ont un impact sur la destinée de chacun des personnages.

Découvrez un large éventail de personnages et de lieux plus vrais que nature, dont la création et la reproduction ont été supervisées par les meilleurs experts de l’Angleterre victorienne.

Un doublage assuré par des acteurs d’exception, dont les noms apparaissent au générique de productions comme Penny Dreadful, Game of Thrones, Black Mirror et Dragon Age.

Développé par Salix Games, un nouveau studio indépendant fort d’une riche expérience sur des titres à succès, notamment pour Rocksteady et Lionhead.

Écrit par Philip Huxley, auteur qui a contribué à Batman: Arkham Knight et Killzone, accompagné de Jessica Saunders, lauréate du prix BAFTA Breakthrough Brit.

La Lune s’effondre, de viles créatures apparaissent, le monde sombre dans le chaos! Last Moon est un Action-RPG qui s’inspire des RPGs mythiques des années 90! Explorez un monde vaste et fascinant. Faites face aux créatures corrompues et améliorez vos compétences dans ce RPG au style graphique unique.

On apprend aujourd’hui que Last Moon sortira aussi sur Nintendo Switch, via l’eShop.

Dans un paisible royaume, un ancien grand mage revient à la vie et lance une malédiction à la Lune. Des créatures corrompues apparaissent et le monde sombre dans le chaos. Seul un vrai Lunar Knight peut l’arrêter! Armé de courage et de la puissance de l’esprit lunaire, parviendrez-vous à sauver la Lune à temps et à ramener la paix? Le monde de Last Moon est composé de somptueux décors vivants, de zones cachées, de créatures et de monstres originaux! Ressentez le vent dans les feuillages, explorez des chemins sinueux et interconnectés, découvrez des environnements uniques à travers un héros attachant et charismatique. Si vous aimez les top-down action-RPGs classiques dotés d’une histoire épique et captivante dans laquelle le destin du monde repose sur vos épaules, Last Moon vous attend!

Gunscape va sortir sur Nintendo Switch, comme vient de l’annoncé Blowfish Studios. La sortie est prévue pour le 1er février 2023. Si Gunscape vous semble familier, c’est parce qu’il était prévu pour la Wii U à un moment donné. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce qui s’est passé, mais notre dernière mise à jour de statut était qu’il était prévu pour le deuxième trimestre 2016 à un moment donné. Le développeur du jeu a ensuite suggéré en 2017 qu’une version Switch pourrait se matérialiser à un moment donné.

Inspiré par les jeux de tir classiques, Gunscape prend tous leurs éléments les plus mémorables et les met dans une boîte à outils pour créer des campagnes de joueurs seuls et de co- opérations ou des arènes multijoueurs. Vous n’aimez pas les jeux de construction ? Alors vous pouvez vous frayer un chemin à travers des hordes de monstres ou faire des duels avec d’autres joueurs en ligne ou via écran partagé ! Il est également possible de partager les cartes, d’y jouer, ou de les soumettre aux votes du monde entier ; ainsi, vous aurez toujours de nouveaux niveaux à la portée de votre main !

Construction de mondes

Le jeu est organisé en thèmes tirés de l’ensemble du genre FPS, depuis les premiers jeux classiques jusqu’aux modernes triple-A furtif et tireurs de guerre. Chaque ensemble thématique contient des blocs de constructions de mondes uniques, des modèles de joueurs, des ennemis et (des boss !), des morceaux de musique, des loges, des éléments spéciaux de niveau (comme les pièges et les téléporteurs) et bien sûr des armes. Les actifs des différents ensembles sont destinés à être combinés librement lors de la construction de vos mondes et la sélection du contenu de chacun a été soigneusement choisie et planifiée pour éviter la redondance et représenter les parties vraiment emblématiques du jeu dont il a été inspiré.

Partage de cartes

Gunscape dispose d’un serveur pour partager vos créations et le jeu possède un navigateur de carte intégré avec un système de filtrage et de vote, de sorte que tout le monde puisse avoir un accès complet à toutes les cartes publiques créées par les joueurs, quel que soit les packs de thème qui ont été utilisés pour les fabriquer.

Caractéristiques du jeu

Création de cartes en solo, via écran partagé ou en mode multijoueurs coopératif ! Construisez des cartes à votre propre rythme ou inviter des amis pour vous aider ! Passez en et sortez du mode d’action pendant l’édition pour tester votre carte à la volée ou tout simplement pour faire exploser celle d’un autre.

Mode Campagne : jouer ou construire une séquence ou une arborescence de cartes avec ou sans une histoire. Construire toute une aventure autonome ou un ensemble de défis redoutables.

Le mode co-opération : invitez un ou plusieurs amis pour s’attaquer avec vous à une carte dédiée aux co-opérations ou prenez une carte solo et faites monter la difficulté.

Arènes multijoueurs : construisez une carte avec de multiples points de répartition et bonus et invitez vos amis ou accueillez un match public pour une action brutale en ligne en utilisant l’un des nombreux modes multijoueurs.

Partage global et continu des cartes : n’importe qui peut jouer dans les cartes que vous partagez.

L’éditeur Bilibili et le développeur GY Games ont annoncé que leur nouveau RPG de simulation basé sur la voile, Sailing Era, fera son chemin sur Switch. Le jeu devrait arriver sur la plateforme à l’été 2023.

Un monde de beauté et de mystère, des animations touchantes, des environnements atmosphériques, une histoire guidée par l’image, une exploration metroidvania et des duels à l’épée mémorables.

Alors qu’un portage sur Nintendo Switch n’a pas encore été annoncé par le développeur Tiny Warrior Games, le conseil d’évaluation taïwanais a révélé qu’Ato se dirige vers la Switch. Ato est un jeu atmosphérique, Metroidvania et de duel d’épées qui se déroule à l’époque du Japon féodal. Il raconte l’histoire d’un père qui a renoncé à ses anciennes habitudes pour vivre une vie de paix avec sa femme et son enfant. Cependant, cette paix est bientôt troublée lorsque son enfant lui est enlevé… Dans Ato, chaque combat est un intense duel à mort. Effectuez des parades risquées, rebondissez sur votre adversaire, esquivez ses attaques et débloquez de nouvelles capacités pour élargir votre arsenal d’options contre vos adversaires. Chaque rencontre de combat a sa propre personnalité et son propre style de combat. Défiez, observez et surmontez chacun des adversaires que vous rencontrez alors que vous vous efforcez de récupérer votre enfant auprès du clan que vous serviez autrefois. Explorez des environnements colorés et atmosphériques. Obtenez de nouvelles capacités pour résoudre les énigmes de l’environnement. Découvrez le mystère de ce monde et vivez une histoire qui se raconte sans un seul mot.

Ato est un jeu d’ambiance, de type Metroidvania et de duels à l’épée qui se déroule à l’époque du Japon féodal. Il raconte l’histoire d’un père qui a renoncé à son passé pour vivre une vie de paix avec sa femme et son enfant. Cependant, cette paix est bientôt troublée lorsque son enfant lui est enlevé… Dans Ato, chaque combat est un intense duel à mort. Effectuez des parades risquées, rebondissez sur votre adversaire, esquivez ses attaques et débloquez de nouvelles capacités pour élargir votre arsenal d’options contre vos adversaires. Chaque rencontre de combat a sa propre personnalité et son propre style de combat. Défiez, observez et surmontez chacun des adversaires que vous rencontrez alors que vous vous efforcez de récupérer votre enfant auprès du clan que vous serviez autrefois. Explorez des environnements colorés et atmosphériques. Obtenez de nouvelles capacités pour résoudre les énigmes de l’environnement. Découvrez le mystère de ce monde et vivez une histoire qui se raconte sans un seul mot.

Un jeu de rythme et d’action avec une musique originale et une histoire loufoque. Affronte des boss irrésistibles. Joue en rythme dans des environnements 3D. Remixe les niveaux avec les modes, pour une rejouabilité et des défis à l’infini. Arrêteras-tu le roi Papa Gâteau ?

Le jeu est en bonne voie pour sortir sur Switch le 1er février 2023 pour 14€99. Rhythm Sprout a été annoncé sur la console hyrbide en avril 2022.

L’éditeur Ratalaika Games et le développeur Steelkrill Studio ont annoncé qu’ils allaient sortir Trenches sur Nintendo Switch la semaine prochaine. La sortie du titre est prévue pour le 20 janvier 2023 sur l’eShop pour 9€99. Trenches est un jeu d’horreur de survie qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale et dans lequel les joueurs doivent survivre et s’échapper de l’environnement rude et déchiré par la guerre de l’année 1917.

Trenches est un jeu d’horreur et de survie à la 1re personne se déroulant en 1917, durant la Première Guerre mondiale. Survivez pour échapper aux tranchées ravagées par la guerre. Vivez la guerre dans la peau d’un soldat piégé derrière les lignes ennemies. Plongez dans une histoire effrayante tout en étant témoin des horreurs de la guerre avec pour seul équipement votre sifflet de tranchée et vos sens. Trouvez des indices pour mieux saisir les tranchées ennemies sans vous faire attraper afin de retrouver la sécurité de votre foyer. Le gameplay repose en partie sur les bruits et l’écoute. Ainsi, vous êtes équipé d’un sifflet de tranchée utilisable. Sifflez dedans et suivez le son qu’il produit. Toutefois, agissez avec prudence car l’ennemi peut également l’entendre et découvrir votre emplacement. Les ennemis sont également capables de vous entendre lorsque vous courez, cassez un objet ou marchez sur du bois qui craque. Un jeu de survie et d’horreur psychologique HARDCORE à la 1re personne dont l’objectif est de trouver des pistes pour vous échapper des tranchées. Vivez des moments intenses à la recherche d’indices dans des lieux qui diffèrent d’une partie à l’autre.

Le développeur W.R.K.S Games a annoncé qu’il allait porter le jeu à défilement latéral Birger’s Tale sur la Nintendo Switch. Nous n’avons pas de prix, mais nous savons que le jeu arrivera sur Switch un peu plus tard cette année.

Dans Birger’s Tale, vous rencontrez Birger trahi. Par sa femme, son village et son passé. Seul une fois de plus, il part en quête de rédemption, de sa gloire passée et de la recherche du Valhalla. Le jeu est un jeu d’action rapide à défilement latéral où nous visons à fournir une profondeur et un niveau de jeu au-delà de ce que vous pourriez attendre de ce genre. Combat de mêlée stratégique complexe, niveaux en 3D, verticalité et profondeur dans l’exploration. Combattez avec la puissante hache de Birger, améliorez-la avec des objets artisanaux et des améliorations magiques et battez vos adversaires et l’environnement dans un beat-em-up d’action brutal qui fera découvrir au joueur des paysages visuels époustouflants tout en résolvant des quêtes. Birger’s Tale se déroule dans l’univers de Jordenheim, fortement inspiré de la Scandinavie à l’époque des Vikings. C’est une terre de danger, de beauté, de magie et de gloire. Rejoignez-nous et écrivez votre saga au chant des héros !

Le développeur Killbug Studio et l’éditeur Cooking and Publishing ont annoncé qu’ils allaient proposer Beach Cafe : Caribbean Sand sur la Nintendo Switch le 20 janvier 2023.

Si vous aimez les aventures mystérieuses et les jeux de puzzle point & click, vous ne pouvez pas manquer Beach Cafe : Caribbean Sand. Une histoire pleine de secrets et de fantaisie dans laquelle vous devrez rassembler tous les indices nécessaires pour résoudre la disparition de votre grand-père. A partir des histoires qu’il vous a racontées et de ses souvenirs, vous devrez reconstituer les événements. Explorez, enquêtez, découvrez et collectez toutes les preuves, et une fois que vous les aurez, vous devrez les interpréter correctement pour découvrir la vérité. Soyez attentif car chaque détail compte !

Après ses débuts à la fin de l’année dernière sur Steam, Lucy Dreaming se prépare à faire une apparition sur Nintendo Switch. Selon un listing eShop, les personnes intéressées par le titre pourront le récupérer le 28 février 2023 pour 15€99. Lucy Dreaming est une « aventure comique de type point and click magnifiquement britannique ». Les joueurs y découvrent un sombre secret de famille et débarrassent une jeune fille de ses cauchemars tout en résolvant de nombreuses énigmes en cours de route.

Osez faire le pas : entrez dans le monde terrible des banlieues de la classe moyenne britannique afin d’aider Lucy à percer les secrets de ses rêves étranges et inquiétants – mais méfiez-vous, ne sous éstimez pas son subconscient, c’est un portail qui fourmille d’intrigues, d’aventures et de créatures extraordinaires. Lucy Dreaming tire son inspiration des jeux d’aventure emblématiques des années 90, avec une histoire sublimée par son style pixel-art néo-rétro et assaisonée finement avec son humour irrévérencieux et sarcastique. Plongez dans le vaste monde onirique de Lucy et explorez son univers à travers un récit riche en surprises et en énigmes…sans omettre de découvrir tous les nombreux Easter Eggs! Sauriez-vous utiliser vos méniges pour parvenir à communiquer correctement avec la famille complètement déconnectée de Lucy? à démêler correctement ses souvenirs refoulés? et à mettre fin à ses horribles cauchemars une bonne fois pour toutes ? Ha oui, et surtout…Un détail essentiel : N’oubliez pas votre ours en peluche!

Explorez une grande variété de rêves, minutieusement détaillés , ainsi que des lieux communs du monde réel, comme un club de comédie fréquenté par des gens plutôt étranges ou encore une boulangerie post-apocalyptique…

Rencontrez toute une galerie de personnages farfelus, comme le frère maniaque de Lucy, ou encore le canard géant avec son problème de mie de pain…

Explorez chaque environnements, discutez avec des personnages riches en répliques et en punchlines, faites preuve de gymnastique d’esprit pour résoudre les énigmes, observez les commentaires sur quaisiment tout ce sur quoi vous pourez pointer votre curseur.

Dévoilez les Nombreux Easter-Eggs cachés et les références à la Pop-culture.

Profitez d’un véritable jeu d’acteurs grâce aux voix originales (en anglais).