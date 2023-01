Julian Maroda, PDG et directeur créatif de Norsfell, a déclaré : « Notre priorité absolue est de faire vivre et prospérer Midgard pour nos joueurs. Nous avons donc implémenté de nombreux changements inspirés par la communauté, et ouvert un nouveau chapitre de leur épopée viking avec Witch Saga. La mythologie nordique continue d’inspirer l’évolution du jeu avec un monde en expansion et des boss toujours plus grands et forts. Nous avons hâte de voir comment votre Einherjar va déjouer les plans machiavéliques de Hel. »

Tribes of Midgard est un jeu coopératif proposant un mélange prenant de jeu de survie et d’A-RPG pour 1 à 10 joueurs ! Découvrez la patte créative de Norsfell dans ce monde chatoyant et coloré, fabriquez des objets légendaires, construisez une base de plus en plus imposante, embarquez pour un voyage épique à travers des mondes générés de manière procédurale, et affrontez d’immenses adversaires bien déterminés à déclencher le Ragnarök. Votre tribu sera mise à l’épreuve dans deux modes de jeu : le Mode Saga fonctionnant par session, et le Mode Survie qui propose une liberté totale dans un monde « bac à sable ». La grande variété d’objectifs, ennemis et zones d’exploration offre une rejouabilité et un divertissement quasi infinis. Pour plus d’informations sur le jeu, rendez-vous sur www.TribesofMidgard.com.