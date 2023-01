Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key a été retardé ce matin par l’éditeur.

Le RPG débarquera sur la Nintendo Switch et les autres plateformes le 24 mars 2023 (le Japon l’aura un jour plus tôt). Il était auparavant prévu pour le 22 février au Japon et le 24 février en Amérique du Nord et en Europe. Dans un communiqué (ci-dessous), le producteur Junzo Hosoi a déclaré que Gust utilisera ce temps supplémentaire pour « peaufiner les touches finales ». Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de son message.

Nous nous excusons de ce retard auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience la sortie d’Atelier Ryza 3.

Afin de faire de ce jeu un final digne de ce nom pour Ryza et ses amis, nous avons relevé des défis tels que l’aventure dans un vaste champ ouvert et des graphismes qui expriment au mieux le charme de ces personnages.

Notre équipe va profiter de ce temps supplémentaire pour peaufiner les dernières touches afin de pouvoir offrir à tous ceux qui ont suivi la série la meilleure expérience possible dans ce point culminant des aventures de Ryza et de ses amis.

Nous sommes en train d’améliorer le jeu pour qu’il vaille la peine d’attendre, et nous vous remercions de votre patience pour un tout petit peu plus jusqu’à la sortie du jeu.