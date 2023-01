Toujours pas confirmé sur Nintendo Switch par Nacon, Session : Skate Sim vient d’arriver sur l’eShop de la console hybride pour une sortie le 16 mars pour 49€99.

Conçu par des skaters pour des skaters, le dual stick controls reproduit vos pieds sur un skateboard, pour une expérience ultra réaliste. Skatez des spots iconiques, personnalisez votre skater et votre planche avec des objets de marques références.

Grâce au dual sticks controls, chaque stick représente un pied et vous devez apprendre à les gérer et à transférer le poids comme en réalité sur votre skate. La physique a été développée afin d’apporter réalisme, fluidité et immersion. Comme dans la vraie vie des skateurs, les premières heures peuvent paraitre difficiles, mais une fois la technique maitrisée vous retrouvez la fierté de passer votre tout premier vrai kickflip! Session: Skate Sim offre également une personnalisation complète de vos options pour obtenir l’expérience qui vous correspond parfaitement. Evidemment, tout est pensé pour vous accompagner grâce à un tutoriel complet et vous pourrez sélectionner la difficulté parmi 4 niveaux disponibles!

Inspiré par l’âge d’or du skate de rue, les années 1990, Session: Skate Sim vous fait découvrir le vrai skateboard et sa culture: pas de système de score, juste vous, votre skate, votre spot et votre imagination ! Pas besoin de juge pour voir que ce nose slide ou ce varial heel flip étaient parfaits pour ce spot. Et parce que certains endroits sont légendaires, les créateurs du jeu en ont sélectionné plusieurs où vous pouvez exprimer votre créativité, dont Black hubbas (NEW YORK CITY), Brooklyn Banks (NEW YORK CITY), FDR Park (Philadelphie) et bien d’autres endroits.

Faire du skate et réussir les meilleures lignes dans les meilleurs spots est une chose, mais si personne n’est là pour le filmer, ça n’a jamais vraiment eu lieu… Dans Session: Skate Sim, vous pouvez filmer avec un filtre années 90 ou le fisheye et l’éditeur de vidéo vous permet de créer vos clips et de les partager. Vous avez accès à de nombreuses options dont la modification du champ de vision, la période de la journée, des filtres, plusieurs types de caméras (tripod, orbite…). Session: Skate Sim offre également la possibilité de passer du skateur au caméraman : effectuez votre figure et passez en filmer mode pour revivre la scène du point de vue de votre cameraman et créer le meilleur clip.

Imposez votre style grâce à un système de customisation complet de votre skateur et de son skate. Grâce aux défis que vous relevez, vous gagnez de l’argent à dépenser dans les skate shops. Vous y trouvez près de 200 articles (hoodies, chaussures, casquettes, T-shirt, pantalons…) des plus grandes marques telles que Fallen, Zero, GrindKing, Thankyou, HIJINX Net, Antilanta, Roger Skate CO, No-Comply, iDabble et biens d’autres. Vous pouvez également customiser votre planche grâce à plus de 250 pièces disponibles tels que des roues, des trucks, et bien d’autres éléments de marque reconnues telles que No-Comply, GrindKing, Thankyou et bien d’autres. Non seulement ces changements (roues, trucks, riser pads…) sont cosmétiques, mais ils impactent également votre façon de skater. Trouvez la combinaison parfaite pour votre style et rentrez vos meilleurs clips !