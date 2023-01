Dans OCTOPATH TRAVELER II, les joueuses et les joueurs embarqueront pour un voyage haletant à travers le continent de Solistia.

Ce nouveau volet est développé par la même équipe que l’original, qui s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde. Le titre renoue avec les graphismes en HD-2D emblématiques de la franchise, encore plus travaillés pour l’occasion ; et offre aux joueurs la rencontre saisissante de personnages rétro en 2D et d’un magnifique monde en 3D. Le jeu propose de tous nouveaux scénarios, personnages et fonctionnalités, ce qui en fait une introduction idéale à la franchise pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, tout en préservant le charme du jeu original pour celles qui l’aiment déjà. Les joueuses et les joueurs suivront le périple de huit protagonistes différents, exploreront le continent à leurs côtés, et vaincront des ennemis lors de combats stratégiques au tour par tour dans l’histoire propre à chacun.