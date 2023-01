Falling Out est un jeu Switch sorti par Firestoke le 6 octobre 2022. Il est décrit comme un rogue-like en 2D. Dès le début de la partie, vous avez le choix au niveau des langues. Le jeu est disponible en français. Le jeu démarre sur une cinématique où l’on voit une femme qui est tombée en panne de voiture suite à la chute d’une météorite. L’homme vient lui réparer sa voiture. Ils tombent amoureux et se marient. Leur lune de miel se déroule en Egypte au sein de la pyramide de Gizeh.

Un voyage égyptien pas comme les autres

Le jeu démarre dans la voiture des protagonistes. L’homme mange de la pizza en buvant de la bière. La femme lui demande de se souvenir de leur lune de miel. Quelqu’un sonne à leur porte et les voilà repartis prendre l’avion pour l’Egypte.

L’homme passe son temps à manger dans l’avion. Il a le ventre qui ressort du tee-shirt, ce qui est un peu cliché, soit dit en passant.

Ils vont donc visiter la pyramide de Gizeh. Ils prennent un dernier selfie alors que cela est interdit.

Vous incarnez les deux personnages à tour de rôle dès le premier niveau qui fait office de tutoriel. Pour valider la fin d’un niveau, vous devez vous approcher de la sortie avec les deux personnages.

C’est un jeu de plateforme en 2D à défilement horizontal.

Après notre photo, nous débarquons dans une salle au trésor d’Amenhotep III avec des statues nous représentant. On nous prévient que l’on a réveillé Amenhotep III en prenant notre photo.

On nous dit que le couple parfait sauvera ce monde des terreurs d’Amenhotep. Il nous faudra obtenir les quatre talismans cachés dans quatre temples anciens.

Azar, le personnage qui nous informe sur notre mission, nous explique que nous allons devoir traverser quatre zones dans un temps imparti. Une fois ce temps écoulé, la zone sera inondée et nous nous noierons, ce qui est fort sympathique.

Les tablettes de pierre trouvées sur notre chemin pourront être transformées en plans qui permettront de faire évoluer nos armes et équipements (boomerangs, arcs…).

Il y a en tout 46 succès à débloquer au fur et à mesure de notre aventure.

Dans les paramètres, il est possible d’activer l’affichage du numéro de niveau et du temps restant pour réussir le niveau, afin de mieux se situer dans la réalisation de celui-ci.

Azar est aussi un marchand qui nous vendra des items qui nous aideront tout au long de notre périple, tels que des armes, des pouvoirs ou encore des potions. Il traduit aussi les tablettes que nous apportons et nous les transforme en plans. Il suffit d’avoir collecté les items nécessaires pour pouvoir réaliser les plans.

Quand l’un des personnages meurt, il nous faut recommencer le niveau depuis le début. La pyramide étant quotidienne, nous n’avons que trois chances pour la réaliser dans son intégralité. À la troisième mort, peu importe le personnage, notre progression est remise à zéro.

À la fin de chaque niveau, un point est fait sur tout ce qui était réalisable : collecte, nombre de monstres tués, caisses brisées, vases brisés, objets trouvables…

Après chaque niveau, nous revenons vers le marchand. Nous pouvons acheter des items, mais nous pouvons aussi déposer de l’argent au dromadaire. Cela engendrera des frais de 10%, mais l’argent mis de côté sera conservé quoi qu’il arrive.

Il y a quatre mondes à parcourir et une dizaine de niveaux par monde à faire. La pyramide étant quotidienne, la progression repart à zéro chaque jour.

Nous avons le choix au début de chaque nouvelle tentative entre trois niveaux de difficulté qui viennent jouer sur le temps imparti pour réaliser le niveau.

Il est aussi possible en cas d’échecs récurrents d’activer un nombre d’essais infinis pour réussir la pyramide.

Un classement est fait en fonction du score réalisé sur chaque niveau par rapport aux autres joueurs utilisant le jeu.

Un jeu fait pour la coopération

Le test du jeu a été réalisé en solo. Cela rend la tâche plus difficile, car il faut alors gérer les deux personnages à tour de rôle. Le temps que l’on s’occupe de faire évoluer l’un des personnages, l’autre peut se trouver attaqué par les bestioles et autres monstres qui n’auront qu’un seul objectif, celui de vous toucher et de vous tuer.

Par conséquent, il est recommandé de faire le jeu en coopération, afin de profiter pleinement de son expérience.

En effet, il est alors possible d’interagir avec les deux personnages. L’un peut lancer l’autre en l’air pour atteindre une plateforme qui était inaccessible. Celui-ci lancera ensuite une corde à l’autre afin de lui permettre de le rejoindre.

Au niveau graphique, le jeu propose un ensemble coloré et attrayant qui correspond bien à ce style de jeu. La musique qui accompagne le jeu est très agréable et accompagne parfaitement l’expérience de jeu.

Conclusion 5.3 /10 Falling Out est un jeu de coopération de style rogue-like dans lequel on incarne un couple de héros malgré eux. Le jeu est agréable, même s’il pourra être parfois punitif. Il est proposé au prix de 12,49€ sur l’eShop et vous permettra de passer un bon moment en coopération. LES PLUS Un jeu fort sympathique à l’histoire atypique

