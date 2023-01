Au-delà de l’obscurité et de la folie vous attend la gloire. Démembrez des créatures et des boss terrifiants avec un arsenal d’armes brutales dans des combats intenses et exigeants. Explorez un monde sinistre à la recherche de trésors dans ce RPG d’action gore et macabre.

Graffiti Games vient d’annoncer que Elderand, un jeu de plateforme d’action macabre avec des éléments de RPG développé par Mantra, sera lancé le mois prochain sur Nintendo Switch. L’Europe et l’Amérique du Nord l’auront le 16 février, au prix de 19,99€ sur l’eShop.

Quelles abominations devraient vous vaincre pour obtenir la gloire qui vous a été promise ? Des têtes vont littéralement tomber dans ce RPG d’action macabre aux inspirations rétro. Seuls les plus forts survivront à ses combats intenses, exigeants et brutaux. Maniez toute une variété d’armes meurtrières et développez vos capacités, puis mesurez-vous à des boss gigantesques et effrayants. Explorez un monde lovecraftien tourmenté, plongé dans les ténèbres et la folie. Personnalisez votre expérience de combat en modifiant l’apparence de votre personnage, ses compétences, ses statistiques et ses armes. La gloire et la richesse attendent ceux qui n’ont pas peur de se salir les mains avec du sang et des tripes.

Maniez tout un arsenal d’armes meurtrières, y compris des fouets, des épées, des haches, des dagues, des arcs, des bâtons magiques et plus encore. Chaque arme possède des statistiques qui lui sont propres. Alors, à vous de choisir celles avec lesquelles vous préférez massacrer des créatures maléfiques !

Découvrez un système d’exploration satisfaisant façon Metroidvania et des créatures lovecraftiennes terrifiantes, le tout dans un monde détaillé et dessiné à la main avec une merveilleuse atmosphère gothique et un level design soigné.

Personnalisez votre expérience pour l’adapter à votre style de jeu grâce à des fonctionnalités RPG qui vous permettront de modifier l’apparence de votre personnage, ses compétences, ses statistiques et ses armes.

Récoltez des objets sur le cadavre de vos ennemis ou en explorant, puis servez-vous-en pour améliorer vos armes.

Visitez les nombreux recoins de cette contrée dangereuse, avec notamment un village de marchands accueillants, une forêt, un temple-prison, des îles flottantes, une cathédrale maudite et bien d’autres paysages infernaux d’Elderand.

Affrontez plus de 60 types d’ennemis différents et environ une douzaine de boss pour satisfaire vos envies de massacre.

Récoltez les lettres perdues et autres correspondances des pauvres hères qui vous ont précédé pour en apprendre davantage sur le mal qui s’empare de ces terres.