Les 3 premiers épisodes de l’anime NieR:Automata Ver1.1a ont déjà été diffusés au Japon et chez nous via du simulcast, mais malheureusement, les épisodes 4 et suivants ont été reportés à une date non précisée.

Le site officiel de l’anime NieR:Automata Ver1.1a a publié un avis révélant que le calendrier de production de la série a été affecté par le COVID-19. Nous espérons que toutes les personnes touchées par le COVID-19 se rétabliront rapidement et sans problème grave. Il n’y a pas de précision sur la date de retour de la série, mais la nouvelle sera communiquée sur le site officiel de l’anime et sur son compte Twitter.

