Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Ten Dates – 20.7GB

Labyrinth of Galleria: The Moon Society – 3.8GB

Session: Skate Sim – 3.4GB

Albacete Warrior – 3.1GB

Elderand – 2.8GB

Monster Girls and the Mysterious Adventure 2 – 1.3GB

Bike Clash – 1.2GB

Offroad Moto Bike – 1.1GB

Rooftop Renegade – 967MB

Right and Down – 688MB

Loot Box Simulator – Crimson Fire – 585MB

VELONE – 574MB

Startup Company Console Edition – 401MB

Dyadic – 400MB

Shuttlecock-H – 383MB

Wonderland Nights: White Rabbit’s Diary – 361MB

Hippo: Little Red Riding Hood – 319MB

nOS new Operating System – 263MB

Japanese Escape from The Room with Sturdy Door – 184MB

Drainus – 182MB

Montezuma’s Revenge – 180MB

Poker Legends: Omaha Champions – 156MB

Radiantflux Hyperfractal 4.0 – 114MB

Cubic Light – 111MB

Pocket Witch – 61MB

7 Days to End with You – 47MB