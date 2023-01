Il y a toujours une pointe de curiosité et d’appréhension quand nous avons à tester le portage d’un jeu mobile free-to-play sur la Nintendo Switch. Comment réussir à adapter sur console un contenu censé vivre de la pub et d’achats intégrés? C’est un défi de taille que le studio brésilien Solaris Mobile tente de relever avec Legendary Heroes, un RPG avec des touches de MOBA qui, depuis sa sortie sur téléphone en 2012, cumule plus de dix millions de téléchargement. Cette édition sur la Nintendo Switch est réalisée par un autre studio brésilien, QUByte Interactive, qui était déjà responsable de portages tels que Josh Journey: Darkness Totem ou Doomed to Hell.

Legendary Heroes est disponible sur l’eShop depuis le vingt-quatre novembre au prix de cinq euros. Alors, bonne affaire ou arnaque en vue ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau débutant en anglais est nécessaire pour jouer à Legendary Heroes.

Un jeu à éviter à tout prix

Legendary Heroes se présente comme un RPG avec des touches de MOBA. Le but du jeu est plutôt simple : à l’aide des héros que vous contrôlez, votre but est d’aller détruire la tour adverse afin de remporter le combat.

Il y a une dizaine d’héros à choisir, qui possède tous leurs propres compétences. Il y a l’archère, capable de se téléporter et idéale pour les attaques de loin, le soldat, capable de lâcher des mini-tanks qui tirent sur les adversaires autour de lui, ou encore le phœnix qui envoie des murs de feu pour brûler l’adversaire.

Chaque héros possède quatre capacités que nous pouvons renforcer en fonction de son niveau. Les héros gagnent en niveau en ouvrant des coffres que nous récupérons à chaque victoire.

Legendary Heroes est composé d’une roue des types, ce qui fait que les héros ont des faiblesses et des résistances face à d’autres.

Chaque carte est composée d’une grande tour, nommée source, qui provoque une victoire ou une défaite instantanée si l’une d’entre elles est détruite, mais aussi de petites tours qui se trouvent sur notre passage et qui bloquent notre progression.

Ces petites tours nous tirent dessus et nous infligent énormément de dégâts, c’est pourquoi nous avons des petits bêtes, appelées les « minions », qui se mettent devant nous et qui jouent le rôle du tank.

Sur le papier, Legendary Heroes aurait pu être un jeu sympathique, mais la réalité est toute autre : nous avons affaire à un jeu à la réalisation catastrophique, et dont le gameplay, fade et insipide, devient un calvaire pour l’utilisateur.

Dans Legendary Heroes, les mouvements sont saccadés, nos héros font deux pas avant de s’arrêter net et de reprendre leur route. Les attaques, elles aussi, sont très lentes. Nous pouvons attendre entre deux à trois secondes entre le moment où nous avons activé notre capacité et le moment où celle-ci s’exécute.

Legendary Heroes a énormément de mal avec la précision : à vrai dire, nous n’avons pas la possibilité de viser l’adversaire que nous souhaitons cibler. Le jeu fait le travail à notre place, et il manque cruellement de logique. Notre personnage va parfois préférer tirer sur un adversaire qui a toute sa vie plutôt que sur celui qui est à deux doigts de mourir, ou pire encore, il va préférer tirer sur un minion adverse plutôt que sur la tour qui n’a plus qu’un seul point de vie.

Une catastrophe à tous les étages

L’I.A est défectueuse. Cette dernière se déplace de façon aléatoire sur la carte et peut nous laisser détruire sa tour principale tant que nous ne l’embêtons pas trop. Comment pouvons-nous établir la moindre once de stratégie dans ses conditions ?

Si cela ne suffisait pas, la progression de Legendary Heroes est honteuse. En payant cinq euros, vous avez le droit à un jeu qui possède encore toutes les caractéristiques d’un mauvais free-to-play.

La difficulté est volontairement très haute à partir du niveau dix pour forcer les joueurs qui auraient apprécié l’expérience sur mobile à looter et donc, à regarder des publicités s’ils veulent progresser. Ils devront alors ouvrir des coffres pour espérer obtenir au maximum deux fragments d’un personnage aléatoire qui permettront de l’améliorer, tout en sachant qu’ils auront besoin d’une trentaine de fragments de trois personnages différents pour progresser.

Cette stratégie commerciale a peut-être du sens sur mobile (et encore), elle n’en a cependant aucune sur console. Après plus d’une centaine de coffres et d’une dizaine d’heures de jeu, nous n’avons toujours pas réussi à atteindre le niveau nécessaire pour avancer dans le mode campagne, loin de là. En plus des défauts techniques, nous sommes obligés de refaire indéfiniment les mêmes neuf niveaux pour obtenir des coffres.

De plus, pour rajouter une couche à la longue litanie des défauts de Legendary Heroes, il faut prendre en compte que les coffres qui nous permettent d’améliorer nos personnages ne se déverrouillent que lorsque nous sommes sur le jeu. Notre aventure se résume à poser sa Nintendo Switch toutes les dix minutes, le temps que les coffres soient déverrouillés.

Pour couronner ce contenu déjà pas fameux, le portage de Legendary Heroes est bâclé. Le jeu est à moitié tactile, ce qui rend l’expérience très peu pratique. Nous sommes par exemple obligés d’utiliser la manette pour nous déplacer, alors que pour améliorer nos attaques, nous devons utiliser obligatoirement le tactile, ce qui rend de facto l’utilisation en mode docké très peu agréable.

Les graphismes, qui datent de 2012, n’étaient pas très beaux à la base et n’ont pas été adaptés pour un jeu sur console. Le jeu n’est donc pas un plaisir pour les yeux.

La bande-son est aussi mauvaise, même si elle est un de ses seuls points qui sauvent cette catastrophe.

Il n’y a pas de traduction française.

Conclusion 1.8 /10 Rien ne va dans ce portage de Legendary Heroes. Que ce soit son gameplay, lent et insipide, sa progression insupportable, ses graphismes datés et pas adaptés à l’utilisation console… Nous sommes tentés de vous dire que Legendary Heroes est une énième arnaque à cinq euros sur la Nintendo Switch, mais même les arnaques sont un minimum plus qualitatives que ce jeu… LES PLUS Cinq euros

Cinq euros De bonnes idées, sur le papier

De bonnes idées, sur le papier Dix personnages LES MOINS Un gameplay fade et lent

Un gameplay fade et lent Des mouvements saccadés

Des mouvements saccadés Une I.A. peu intelligente

Une I.A. peu intelligente Aucune précision dans les attaques

Aucune précision dans les attaques Parfois aucune réaction quand on appuie sur un bouton

Parfois aucune réaction quand on appuie sur un bouton Un portage catastrophique

Un portage catastrophique Un jeu qui n’a pas adapté son jeu à la console…

Un jeu qui n’a pas adapté son jeu à la console… … nous passons la plupart de notre temps à laisser la Switch de côté…

… nous passons la plupart de notre temps à laisser la Switch de côté… … pour ouvrir des coffres dans l’espoir de monter nos héros…

… pour ouvrir des coffres dans l’espoir de monter nos héros… Des graphismes pas adaptés non plus à la console

Des graphismes pas adaptés non plus à la console Pas de traduction française Détail de la note Gameplay 0

Durée de vie / Prix / Qualité du temps dessus 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Difficulté / Progression 0