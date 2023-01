Thunderful a dévoilé aujourd’hui SteamWorld Build, « une expérience de construction de ville à plusieurs niveaux qui vous demande de construire une ville prospère en surface, tout en exploitant des ressources et en affrontant des monstres en dessous. » Le jeu sortira sur Nintendo Switch plus tard en 2023.

SteamWorld Build est développé par le studio interne de Thunderful, The Station.

À propos de l’annonce d’aujourd’hui, Brjánn Sigurgeirsson, directeur du SteamWorld Universe et de la franchise, a déclaré : « Lorsque The Station a rejoint Thunderful en 2020 et nous a dit qu’ils voulaient faire un city builder, nous avons pensé que cela offrait une excellente opportunité pour SteamWorld et Thunderful de se lancer dans un autre nouveau genre. Ils savent ce que cela signifie de travailler sur de gros IP grâce à leur expérience de développement pour LittleBigPlanet, y compris les crossovers avec God of War, Dark Souls et bien d’autres. Après avoir passé de nombreuses heures à se laisser entraîner dans l’incroyable boucle de gameplay qu’ils ont créée entre la construction de villes en surface et l’exploitation minière souterraine, je peux vous dire que je suis vraiment fier de ce qu’ils ont réussi à faire dans l’univers de SteamWorld ».

Adam Vassee, producteur de The Station, ajoute : « Avoir l’opportunité de travailler sur une franchise primée et adorée des fans a été un véritable honneur pour nous. Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour nous assurer que le jeu conserve le caractère charmant des entrées précédentes, mais nous avons aussi la chance que la série SteamWorld permette d’essayer de nouvelles choses. Cela nous a permis d’apporter notre propre touche à SteamWorld et au genre de la construction de villes pour créer un système intuitif de type Anno meets Dungeon Keeper qui, selon nous, ne ressemble à rien d’autre ».

Il a également été annoncé aujourd’hui que d’autres informations sur la série SteamWorld seraient communiquées plus tard dans l’année, à l’occasion du lancement de SteamWorld Telegraph, une émission axée sur la communauté. Sigurgeirsson « collaborera avec tous les studios de Thunderful qui développent des titres SteamWorld, afin de garantir la qualité et la cohérence de tous les jeux au fur et à mesure de l’expansion de la série dans les années à venir ».

Les personnes intéressées par un aperçu de SteamWorld Build peuvent découvrir une démo sur Steam dès aujourd’hui.

Dans SteamWorld Build, les robots à vapeur établissent une ville minière afin d’extraire la technologie ancienne qui leur permettra d’aller dans l’espace. Saurez-vous gérer efficacement les ressources, satisfaire les besoins grandissants des citoyens et défendre leur mine des créatures qui rôdent ?

Soyez l’architecte d’une ville minière dans SteamWorld ! Commencez par ériger des maisons pour vos citoyens (des robots à vapeur), nourrissez-les et offrez-leur des divertissements endiablés. Sous votre ville, il y a une mine abandonnée, et les rumeurs qui courent disent qu’on y trouverait une ancienne technologie en abondance, laquelle serait la clé pour pouvoir échapper à l’apocalypse imminente. Utilisez les ressources naturelles présentes à la surface et les minerais enfouis sous terre dans la mine pour développer votre ville. Encouragez les nouveaux résidents à se joindre à votre quête afin de creuser encore plus profond et de déterrer des richesses colossales, ce qui, à terme, leur permettra de se barrer de cette planète !

Tandis que la ville s’étend dans toutes les directions, de nouveaux types de créatures à vapeur rejoignent la colonie, et leurs besoins sont toujours plus compliqués à satisfaire. Pour parvenir à contenter tout le monde, vous devrez veiller à ce que chaque habitant trime le plus possible. Achetez des éléments afin d’augmenter l’efficacité des bâtiments. Assurez la circulation continue des ressources entre la mine et la surface en accélérant la cadence des mineurs grâce à des chocs électriques stimulants. Ou bien allez faire du troc à la gare locale afin d’obtenir ce dont vous avez besoin. C’est à vous de choisir !

Tandis que vous creuserez toujours plus profond sous terre pour dénicher des trésors, vous finirez par être vous-même une cible convoitée. Défendez vos ouvriers contre des créatures terrifiantes et évitez que les parois de la mine ne s’effondrent tandis que vous explorez les niveaux les plus profonds de celle-ci.

SteamWorld Build invite les nouveaux joueurs à découvrir l’histoire très riche de la série au long cours SteamWorld, tout en développant encore plus la saga pour les fans de la série.

Construisez une ville animée SteamWorld dans le Far West

Veillez à contenter vos citoyens en permanence et satisfaites leurs besoins toujours plus croissants et difficiles à assouvir

Mécanique de jeu facile à comprendre. Jouez avec votre clavier et votre souris, ou bien avec une manette

Interface et mécanismes intuitifs, conçus pour satisfaire à la fois les joueurs expérimentés et les joueurs novices en matière de jeu de construction de ville.

Gérez et optimisez des flux de ressources toujours plus complexes

Explorez et développez à la fois la ville et la mine afin de produire des ressources qui permettront de soutenir les fouilles et de dénicher l’ancienne technologie tant convoitée

Défendez votre mine contre les monstres putrides, les dangers et autres périls qui guettent dans les profondeurs souterraines de votre ville

Explorez cinq cartes distinctes inspirées de l’univers SteamWorld et jonchées de secrets

Trois niveaux de difficulté bien calibrés, afin que tous les joueurs aient un défi à leur portée