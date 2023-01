Le maître vient de mourir. Son élève, le jeune Hiroki a promis de protéger la ville et ses habitants contre toutes les menaces. Le cœur déchiré par le chagrin mais lié par sa promesse, le samouraï solitaire s’exécute. Il va devoir voyager par-delà la vie et la mort.

Trek to Yomi a été officialisé sur Nintendo Switch grâce à un listing sur l’eShop japonais. D’après cette page, Devolver Digital publiera le titre le 31 janvier 2023. Pas mal pur un jeu qui ne sortira pas sur la console hybride, comme annoncé lors de son annonce sur les plateformes Next-Gen…

Le maître vient de mourir. Son élève, le jeune Hiroki a promis de protéger la ville et ses habitants contre toutes les menaces. Le cœur déchiré par le chagrin mais lié par sa promesse, le samouraï solitaire s’exécute. Il va devoir voyager par-delà la vie et la mort pour aller au bout de lui-même et décider de la voie qu’il souhaite emprunter.

Une réalisation cinématographique Grâce à des angles de caméras uniques et des graphismes incroyables qui refont vivre l’esprit des classiques du film de samouraïs, Trek to Yomi vous offre une expérience cinématographique exceptionnelle.

Des combats pleins de style Affrontez des fines lames retorses et des créatures surnaturelles grâce à un système de combat sans temps mort qui tire parti des armes traditionnelles des samouraïs.

La naissance d’une mythologie Découvrez l’histoire fascinante de la chute de Hiroki contre les forces du mal et de son retour héroïque pour honorer sa promesse jadis bafouée de sauver et de protéger les gens de son village.

Bande sonore unique Les moments dynamiques et les moments plus sombres sont magnifiés par une bande originale d’exception composée pour restituer l’atmosphère authentique du Japon féodal.