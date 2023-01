Paris, le 23 janvier 2023 – Square Enix Ltd. a le plaisir d’annoncer que LIFE IS STRANGE™ 2 sera disponible sur Nintendo Switch le 2 février 2023. Les précommandes du jeu sont d’ores et déjà ouvertes sur le Nintendo eShop.

Emportez LIFE IS STRANGE 2 partout avec vous pour la toute première fois sur Nintendo Switch.

LIFE IS STRANGE 2 est une aventure narrative dans laquelle les décisions des joueuses et des joueurs ont un impact sur le scénario et les personnages. Ils incarnent Sean Diaz, un adolescent de seize ans comme les autres, qui vit à Seattle. Une tragédie révèle les pouvoirs télékinétiques de son petit frère, Daniel, et les oblige à quitter leur foyer pour échapper à la police. En tant que grand frère, les joueurs sont non seulement responsables de la sécurité, des conditions de vie et du bien-être de Daniel, mais aussi de la façon dont il utilise son pouvoir au fil de leur périple vers la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique.

Ils découvriront la vie de vagabond et feront des rencontres intéressantes et parfois dangereuses hors des sentiers battus.

C’est l’occasion pour les joueurs de partir avec les frères Diaz dans cette aventure extraordinaire sur Nintendo Switch. Leurs choix changeront leur vie à tout jamais.

Les précommandes de LIFE IS STRANGE 2 sont ouvertes sur le Nintendo eShop, et le jeu sera disponible le 2 février 2023.