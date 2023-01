Le groupe LEGO et TT Games ont lancé LEGO Star Wars : The Skywalker Saga l’année dernière et le jeu s’est avéré être un succès commercial puisqu’il a connu le plus grand lancement d’un jeu vidéo LEGO jamais réalisé.

Logiquement, TT Games travaille d’arrache-pied sur son prochain projet qui semble être une autre entrée dans la longue série de jeux LEGO Batman. La nouvelle du projet a filtré dans un commentaire laissé sur Fanbyte par l’un des membres de l’équipe du jeu et a été découverte par un ex-employé. L’équipe de TT Games avait travaillé sur LEGO Disney, mais le projet a été abandonné l’année dernière au profit du projet plus lucratif Disney Dreamlight Valley.

source