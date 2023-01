THQ Nordic a publié Risen sur Nintendo Switch aujourd’hui via l’eShop mais aussi en boite, et nous avons maintenant un aperçu du jeu sur la console de Nintendo via un nouveau trailer. C’est la première fois que le titre fait son apparition sur une console Nintendo.

Faranga a besoin d’un nouveau héros : répondrez-vous à son appel ?

Plongez dans le monde impitoyable de Risen à l’atmosphère singulière où chaque action a des conséquences. Apprenez l’art du combat à l’épée, maîtrisez le bâton ou dominez les arcanes de la magie pour suivre votre propre chemin entre les étranges séismes, les redoutables créatures et les trésors inestimables.

Une île volcanique mystérieuse.

Les tremblements de terre n’augurent rien de bon pour les habitants de l’île de Faranga. D’anciens temples sont sortis de terre, et avec eux, d’étranges créatures menaçant les contrées. Panique et terreur accablent désormais la population.

Une situation sans espoir ?

Une puissante faction dirigée par « l’Inquisiteur » a juré de mettre fin à cette situation insoutenable. Cependant, après avoir largué les amarres en direction de l’île de Faranga, le groupe s’est fait surprendre par une tempête féroce qui a détruit son bateau en pleine mer.

La venue d’un héros.

Par miracle, vous survivez au naufrage et vous échouez sur l’île volcanique. Rébellion, tyrannie et rituels mystiques vous accueillent sur Faranga. Le destin de tout un peuple repose désormais sur vos décisions.