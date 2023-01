Capcom a fourni des informations sur le prochain événement numérique de Monster Hunter Rise : Sunbreak.

Il aura lieu le 1er février à 12H chez nous (15 heures PST/11 heures GMT) et sera narré par Bahari le Scientifique. Il comprendra des détails sur la date de sortie de la prochaine mise à jour gratuite du titre, y compris les nouveaux monstres qui seront ajoutés au jeu, et la feuille de route au-delà. Vous pouvez voir la bande-annonce de la mise à jour ci-dessous :

The Monster Hunter Rise: #Sunbreak Digital Event returns on Feb. 1, 3 PM PST/ 23:00 GMT! Find out what's coming in Free Title Update 4, including a returning Elder Dragon, the latest roadmap, and more!

🎤 Hosted by Elgado's lead scientist, Bahari (VA: @voxbyj00lz). pic.twitter.com/SU7tD4UUDr

