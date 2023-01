Nous approchons de la période de l’année où une nouvelle présentation Nintendo Direct nous informera du calendrier des sorties de Nintendo pour début 2023 (jusque fin juin environ), avec des annonces importantes ou des dates de sortie de certains jeux. Habituellement, c’est pour avant mi-février.

Fin janvier c’est donc la période des spéculations, elles se sont amplifiées aujourd’hui, car on a découvert que certains identifiants de logiciels sur le Nintendo Switch eShop canadien ont été mis à jour. Il s’agit de Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp et du très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est prévue pour le vendredi 12 mai. Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, qui est codéveloppé par WayForward et Nintendo, était initialement prévu pour une sortie en décembre 2021, puis avril 0222, mais le jeu a été repoussé en raison de l’invasion militaire russe en Ukraine.

Tears of the Kingdom n’avait pas encore de NSUID. Le fait qu’il ait maintenant un NSUID signifie que les pré-commandes seront ouvertes à un moment donné dans le futur, potentiellement dans un avenir proche. Je pense que l’on peut supposer que l’ouverture des précommandes coïncidera avec la diffusion d’un Direct.

