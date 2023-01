Le président et directeur du studio de développement japonais Vanillaware, George Kamitani, a annoncé dans une interview récemment publiée que leur dernier projet est en voie d’achèvement et M. Kamitani affirme que « c’est l’une des plus grandes productions de Vanillaware ».

Le nouveau jeu vidéo du studio présente une esthétique médiévale fantastique, que l’on peut voir dans la bande-annonce du jeu (plus bas).

En mars 2019, pour des raisons que je ne dévoilerai pas, nous n’avons vendu que le prologue de 13 Sentinelles : Aegis Rim, mais il contenait une vidéo du prochain titre. Et maintenant, celui-ci est enfin terminé. Je ne suis pas le réalisateur de ce titre, mais c’est l’une des plus grosses productions de Vanillaware, alors attendez-le avec impatience. Le titre sur lequel je travaille ne sera pas terminé avant plusieurs années, mais une fois que ce gros titre sera terminé, je devrais avoir du personnel de développement, donc le développement de mon projet va enfin battre son plein.

source