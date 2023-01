Le jeu reprend l’univers de crayon Shin-chan créé par Yoshito Usui qui existe depuis 1990, et son style de dessin « bancal » a conquis son public depuis fort longtemps. Il a été développé par Millenium Kitchen et édité par Neos Corporation, ils n’ont jamais travaillé ensemble. Neos Corporation est une compagnie à peine connue dans le milieu du jeu vidéo, et ils n’ont encore jamais édité de jeu avant le jeu de Shin-chan. Millenium Kitchen, en revanche, est connu pour la série Boku no Natsuyasumi (Mes vacances d’été) qui est seulement sorti chez le pays du soleil levant. À l’heure actuelle, ils ont seulement 7 jeux à leur actif, Shin-chan compris. La série Boku no Natsuyasumi a un gameplay similaire au jeu qui nous intéresse aujourd’hui.

Histoire

Si vous ne connaissez pas le manga ou l’anime Shin-chan, vous aurez, peut-être, un peu de mal à accrocher à l’humour et à son histoire ultra-hyperbolique. Ce sont les vacances d’été et la famille de Shin-chan part en vacances chez une amie de sa mère proche Kumamoto. Après avoir été rejoint par son père, il rencontre un professeur étrange qui souhaite les prendre en photo, et en l’utilisant il permet de faire des dessins des images prises avec l’appareil.

La famille Shin-chan se fout allégrement de la gueule du professeur malgré l’obtention de l’appareil photo à dessin gratuitement, et le professeur décide de les poursuivre afin de les impressionner.

En rencontrant la famille de l’amie d’enfance de la mère de Shin-chan, ils se présenteront puis rapidement la journée passera. Votre objectif principal deviendra rapidement clair quand vous irez voir le petit journal de caps le père de l’amie d’enfance. Shin-chan rencontrera à l’agence Yoshiko, une universitaire. Elle souhaite faire un entraînement de rendez-vous amoureux dont elle promet de faire avec Shin-chan s’il réussit à faire revivre le petit journal de caps. Pour cela, il faudra parler à tous les pnj, obtenir un maximum d’insectes, poissons non connus pour faire des articles pour avancer son objectif et obtenir de l’argent de poche.

Il faut rappeler que Shin-chan n’a que 5 ans (ce qu’il rappelle à tout le monde) et que Yoshiko a plus de 20 ans, mais c’est un trait « normal » du manga Shin-chan où il drague souvent des filles jolies plus vieilles que lui. L’humour de la série est très bien exploité, et ceux qui sont fans seront satisfaits. Normalement, une nouvelle région devrait signifier nouveaux personnages, mais il y a des « clones » de beaucoup de personnages de la série comme Kazama ou Masao. Après heureusement, il y aura des personnages nouveaux qui seront, comme tous les personnages de Shin-chan, excentriques avec chacun un trait poussé à l’extrême.

Vous aurez une trame d’histoire principale qui tourne autour du professeur qui essayera de faire chier son monde. Le reste sera autour des personnages secondaires où ils vous raconteront diverses histoires plus ou moins intéressantes pour le journal local.

Gameplay

Votre aventure sera calme, vous aurez un temps limité pour chaque journée pour trouver la suite de l’histoire. Les journées se rapprocheront de ce qu’on pourrait faire dans Animal Crossing, puisqu’on passera nos journées à trouver des nouvelles espèces d’insectes, de poissons, trouver des histoires intéressantes pour le journal local, et des mini-jeux. Vous n’avez que la possibilité de marcher, pêcher, utiliser votre filet à insectes et interagir avec diverses plantes et objets. Chaque journée démarre le matin en se terminant en fin d’après-midi, c’est dans ces moments que vous pourrez faire plein d’actions (continuer l’histoire ou obtenir des insectes, des poissons, etc…). Après avoir dîné vous pourrez encore faire quelques actions dans la soirée, mais vous serez ultra limités. Le nombre d’actions baisse à chaque nouvel écran affiché et ça baissera aussi votre jauge de nourriture, qui sera récupérée en mangeant.

La pêche se limite à voir votre hameçon bouger fortement et appuyer sur A, obtenir plusieurs fois des poissons est utile puisque certains restaurants les demandent. La capture d’insectes se limite à sortir son filet et à capturer un insecte qui brille, ce qui signifie que vous ne l’avez pas encore obtenu ; en revanche, c’est inutile de récupérer plusieurs fois des insectes. Si votre jauge de nourriture descend à zéro, vous passerez directement au soir ou au prochain jour, selon le moment de la journée. Vous pourrez obtenir de la nourriture en l’achetant dans le magasin qui se débloque très rapidement dans l’aventure. Pour acheter un objet, il faudra obtenir des yens en obtenant diverses ressources (plantes, poissons et légumes). Les yens s’obtiennent auprès des restaurants et du magasin en leur donnant les ressources (seulement deux restaurants et un magasin).

En effectuant 5 demandes de ressources auprès du magasin et des restaurants, vous obtiendrez un bonus de 100 yens qui augmentera au fur et à mesure du jeu. En effectuant aussi la quête principale du journal local, vous obtiendrez des yens selon les informations reportées (1 étoile = 100 yens, 2 étoiles = 200 yens et 3 étoiles = 300 yens). L’obtention de yens s’effectuera rapidement et ne posera aucun souci, ça rendra juste cette activité très facile et très rébarbative à faire pendant une partie de la journée. Le magasin sert à se nourrir et à obtenir des cartes pour un mini-jeu réalisable plus tard. Le magasin sert aussi à obtenir des légumes, qui servent uniquement à remplir les demandes des restaurants afin d’obtenir toujours plus de yens. Le potager arrive un poil tardif et il vous permettra de faire pousser tous les légumes du jeu (avec seulement 6 légumes dans le jeu). Faire pousser des légumes se limite à aller sur le potager pour arroser les plantes, et c’est tout. Comme dit précédemment, vous obtiendrez des cartes en prenant les bonbons préférés de Shin-chan, des chocobis, pour faire un petit jeu.

Le mini-jeu en question est un chifoumi, ou pierre-papier-ciseaux si vous préférez. Vous aurez le choix entre plusieurs dinosaures/kaijus avec différentes statistiques, puis vous choisirez un adversaire plus ou moins fort. Les statistiques sont le nombre d’HP, l’attaque de la pierre, l’attaque du papier, l’attaque des ciseaux, et l’attaque du coup spécial. Avant de « combattre », vous choisirez une carte qui boostera une à plusieurs de vos statistiques. Lors des « combats », vous choisirez soit papier, soit pierre, soit ciseaux, ou l’attaque spéciale qui se charge en attaquant ou en se faisant frapper. Les règles de victoire de chaque combat sont identiques à pierre-papier-ciseaux. Si vous faites le même mouvement, vous aurez une roulette avec des cartes crânes et couronnes, qui décidera si vous prenez ou donnez le coup (la couronne vous permet d’attaquer). Le problème est là, c’est seulement un chifoumi avec une attaque spéciale qui n’aide pas le joueur en difficulté.

Les coups spéciaux se chargent énormément en attaquant, alors qu’en se prenant un coup ça la chargera légèrement. Une attaque spéciale passe au-dessus de tout en infligeant des dégâts quasiment mortels. Les combats sont tous pareils, et la difficulté est au bonheur la chance malgré un système d’indices pour savoir ce que va faire l’adversaire.

Musiques et Graphismes

Les musiques sont calmes et apaisantes avec un bruitage manga pour souligner les commentaires, souvent, absurdes, de Shin-chan et compagnie. La majorité du temps vous n’aurez quasiment aucune musique notable, vos pas seront accompagnés par les bruits de la faune et de la flore.

Graphiquement, le jeu respecte énormément les dessins du manga/anime avec vos personnages qui ont leurs corps en 3D & leurs visages en 2D. Les décors sont vraiment jolis vu qu’ils ressemblent à ce qu’on pourrait voir du pays du soleil levant.

Durée de vie

Votre objectif est d’obtenir un rencard avec la jolie Yoshiko et ça prendra entre 7h à 9h pour les plus lents, malgré un jeu où trouver la suite de l’aventure est assez facile. Il existe un 100% en complétant la liste des insectes, des poissons et des différents défis possibles, à vous de voir si le jeu vous intéressera suffisamment pour le faire.

Conclusion 5.4 /10 Shin chan : Me and the Professor on Summer Vacation est un titre qu’on pourrait comparer à la série Harvest Moon, à Animal Crossing, ou à Boku no Natsuyasumi qui a aussi été fait par le développeur du jeu Shin-chan. L’histoire respecte l’œuvre du manga par Yoshito Usui, avec des personnages que l'on connait déjà et des nouveaux personnages qui sont tous plus absurdes que les autres. Malheureusement, malgré un respect de l’œuvre, l’histoire reste bien trop calme et la continuité de l’histoire est trop discontinue. Le gameplay ressemble à énormément de jeux de gestion/train de vie tels que Stardew Valley, mais le système de gestion est ultra simple et répétitif avec un mini-jeu de pierre-papier-ciseaux. La musique est très peu présente malgré quelques musiques fort sympathiques, vous serez surtout accompagnés par les bruitages environnants. Les graphismes sont identiques à la série Shin-chan, avec des modèles 3D pour les personnages et des dessins réalistes pour les décors qui sont sympathiques. La durée de vie n’est pas si longue que ça, même le 100% ne devrait pas durer si longtemps que ça, alors qu’un jeu de gestion dure (normalement) extrêmement longtemps. Shin chan : Me and the Professor on Summer Vacation paraît être un jeu indépendant alors qu’il coûte 50€ sur une licence extrêmement connue. Malgré une ambiance sympathique, le reste laisse à désirer, surtout son gameplay ultra répétitif et son côté gestion qui sont, pour la majorité, ultra simplifiés. Pour finir, il pourrait être un jeu de gestion pour les enfants, mais il est en anglais donc impossible de le conseiller pour des jeunes débutants. LES PLUS L’histoire sera appréciée par les fans

L’histoire sera appréciée par les fans Les graphismes c’est littéralement Crayon Shin-chan

Les graphismes c’est littéralement Crayon Shin-chan Les musiques sont peu nombreuses, mais sympa

Les musiques sont peu nombreuses, mais sympa Les bruitages sont agréables et bien placés LES MOINS Obtenir des yens c’est chiant et facile

Obtenir des yens c’est chiant et facile Une durée de vie ni longue ni courte

Une durée de vie ni longue ni courte Les différentes activités possibles sont toutes nazes

Les différentes activités possibles sont toutes nazes Le 100% n’apporte rien de particulier

Le 100% n’apporte rien de particulier Le mini-jeu chifoumi est naze

Le mini-jeu chifoumi est naze L’interaction entre les personnages n’est pas très intéressante

L’interaction entre les personnages n’est pas très intéressante La gestion est ultra simpliste

La gestion est ultra simpliste Les déplacements entre chaque lieu sont longs, surtout quand les zones possibles s’agrandissent Détail de la note Histoire 0

Gameplay 0

Musiques 0

Graphismes 0

Durée de vie 0