Décidement, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp est au centre de l’actualité d’aujourd’hui.

On parle ce soir d’Amazon Mexique qui a de nouveau listé le jeu en précommande après l’avoir retiré il y a quelques temps. Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp devait initialement être lancé en décembre 2021, puis début avril 2022, mais a été repoussé en raison de l’invasion de l’Ukraine par les forces militaires russes.

La collection des deux jeux GBA remakés, qui est un projet commun entre WayForward et Nintendo, a disparu des radars et de la communication de Nintendo depuis le retard, mais le jeu sortira évidemment à un moment donné, même très en retard. La nouvelle de sa mise en ligne sur Amazon Mexique intervient après l’annonce de la modification des identifiants uniques du Nintendo eShop pour Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (voir ici).

source