Une autre publicité a été mise en ligne pour le film The Super Mario Bros. Movie et elle comprend un premier aperçu de Mario Chat et de Seth Rogan dans le rôle de Donkey Kong.

Le film à venir comporte de nombreux clins d’œil et références aux jeux de la franchise. Mario Chat est en fait un personnage assez récent qui a fait ses débuts dans Super Mario 3D World. Il faisait également partie de la version Nintendo Switch étendue du titre avec Bowser’s Fury, il était également inclus dans Super Mario Maker 2.

Rogan, que l’on peut entendre dans le rôle de Donkey Kong pour la première fois, sera rejoint par Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy dans le rôle de Peach, Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black dans le rôle de Bowser, Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad, Fred Armisen dans le rôle de Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans le rôle de Kamek et Sebastian Maniscalco dans le rôle de Spike. Il y aura également des apparitions surprises de Charles Martinet, la voix de Mario dans les jeux.

New commercial for #SuperMarioMovie out April 7 pic.twitter.com/b4L4lxd1c6 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 29, 2023