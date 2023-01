Dans le monde de la simulation tactique de genre 4X, la licence Civilization domine totalement. Pourtant, cela n’empêche pas les studios de s’en inspirer pour la création de leur propre titre. Comme le studio suédois Midjiwan avec The Battle of Polytopia que nous avons eu l’occasion d’avoir entre les mains. L’occasion pour nous de pouvoir vous affirmer ou non si l’expérience du studio Midijiwan est solide et bonne dans le genre.

Une stratégie plus accessible

La toile de fond du jeu est la suivante : nous sommes sur une planète particulière habitée par des Polytopiens. Un peuple simple et curieux qui s’est rassemblé pour former différentes tribus. La planète est ainsi peuplée par 15 tribus, chacune ayant leur force, leur faiblesse, leur culture et leur motivation. Incarnez ainsi un des souverains de tribu, développez votre civilisation et entrez en compétition avec vos voisins. C’est cela que vous propose The Battle of Polytopia, uniquement en local jusqu’à 8 joueurs sur Nintendo Switch, ce qui est une première nouvelle regrettable puisqu’il faudra trouver le temps d’inviter ceux-ci chez vous pour en profiter. La première bataille que vous lancez est un genre de tutoriel avant de pouvoir ensuite créer vos propres parties.

Pas nécessairement de mode histoire, juste la possibilité de créer vos parties sur 3 modes de jeu : Parfait, Domination et Créative. En jouant en Parfait, vous avez 30 tours pour développer votre civilisation et la monter sur le classement. En Domination, le but est de développer sa civilisation et totalement décimer celles de ses adversaires. En Créative, vous avez la liberté de paramétrer vos parties. D’ailleurs en Créative, vous pouvez choisir de jouer en Parfait ou Domination mais également en Infini. Il s’agit ensuite de choisir la taille de la carte, le type de carte, le nombre de joueurs, la difficulté de l’IA puis les tribus incarnées par chacun.

Une fois la partie lancée, chaque tribu joue les unes après les autres. Chaque tribu ayant sa propre culture, cela se traduit par une apparence assez variée des éléments de chacune d’entre elles et très simplement inspirée des différentes civilisations de notre histoire humaine. Une inspiration allant des civilisations de l’֤Égypte ancienne à des peuples de l’Asie médiévale. D’ailleurs à ce niveau, The Battle of Polytopia choisit le parti d’un rendu en polygone et pixel grossier semblable à Minecraft. Le rendu semble tout de même plus épuré et coloré afin de proposer visuellement un rendu qui saura attirer un public assez jeune. Un parti pris intéressant pour enseigner les règles fondamentales de ce type de jeu à tous.

Cela signifie que dans sa simplicité, The Battle of Polytopia ne joue certainement en tant que représentant des capacités de la console hybride de Nintendo. Cela n’empêche pas le jeu d’être propre en TV et en portable puis d’être totalement fluide. La partie visuelle est accompagnée par quelques petits thèmes tout aussi simples et discrets avec quelques bruitages pour vous immerger dans le jeu sans avoir à subir un thème unique qui tournerait des heures en rond. Pour autant, cette discrétion et ce silence peuvent également témoigner d’une pauvreté d’ambiance sonore globale pour le jeu. Cela reste à la libre interprétation de tous. Il manque certainement plus de bruitages ou de voix pour donner un peu plus de vie, d’ambiance et d’identité à tout ça.

Au-delà de cette parenthèse visuelle et sonore, l’inspiration sur notre civilisation humaine se retranscrit également dans le gameplay du jeu. Nous démarrons avec une première installation qui fait office de QG à notre tribu et une unité est déjà positionnée sur celle-ci. Nous évoluons sur la carte vue du dessus avec une certaine zone de la carte dévoilée puis au-delà des sortes de nuages. Sur la zone dévoilée, vous pouvez peut-être remarquer des ressources à récolter, des animaux à chasser ou des terrains à cultiver parmi d’autres éléments. Ces actions vous demandent de dépenser des étoiles que vous gagnez en une certaine quantité chaque tour et dépendamment du développement de votre civilisation. En déplaçant une unité en direction des zones inexplorées, les nuages s’envoleront progressivement et vous dévoilent les terres au-delà. Vous pouvez également dépenser vos étoiles sur de nouvelles actions et interactions sur l’environnement afin d’exploiter les ressources, construire des infrastructures ou des ports.

Cela vous permet de développer toujours plus votre territoire et gagner toujours plus de ressources puis par extension plus d’étoiles pour toujours plus de possibilités. En explorant les horizons cachés, il est fort probable que vous tombiez sur une autre civilisation et leurs troupes. Vous pouvez alors engager le combat et tenter de progresser dans les terres afin de conquérir celui-ci ville après ville jusqu’au QG. Il ne faut pas considérer The Battle of Polytopia comme un tactical comme Advance Wars mais vraiment comme un mini-Civilization avec ainsi une notion de temps similaire à son échelle. Ce genre de plan de conquête vous demandera des ressources et des troupes à former. Il est ainsi vital de développer votre pays pour mieux mener vos opérations, notamment si vous jouez jusqu’à la victoire totale et non pas sur un nombre de tour limité.

Notons un confort de jeu supplémentaire en exploitant l’écran tactile de la Nintendo Switch si vous décidez d’y jouer en portable. En tant que mini-civilisation et découverte d’expérience, The Battle of Polytopia se révèle fun et sympathique. Sur la longueur après 1-2 game, vous avez finalement fait le tour du jeu, il n’y a pas tellement de particularités entre chacune des tribus du jeu et la lassitude gagne vite. À la limite avec des amis vous gagnez quelques parties fun en plus avant d’inévitablement le mettre au placard. Surtout que le multijoueur est uniquement local donc il faut vraiment avoir vos amis très proches de vous au moment de la découverte du jeu pour bien maximiser le fun et le tarif pour juste quelques parties, sauf si la formule et la simplicité du jeu vous a véritablement accroché pour y jouer plusieurs heures sans vous en lasser.

Conclusion 6.2 /10 Il y a finalement peu de concurrence efficace dans le genre stratégie 4X, Civilization domine et est certainement le premier du genre qui nous vienne en tête lorsque nous pensons au genre. Si vous désirez vous faire une idée du genre sans trop rentrer en profondeur, The Battle of Polytopia fait suffisamment le job et se prête bien à la portabilité de la Nintendo Switch. Une expérience du genre accessible, simple qui se prête très bien à la découverte. Pourtant, après quelques parties, force est de constater que ça tourne vite en rond, c’est un peu cher et un vétéran du genre vous affirme sans détour qu’il est très loin de posséder toutes les subtilités du genre. Pourtant, si The Battle of Polytopia vous a convaincu à son échelle et que vous désirez plus, alors peut-être a-t-il finalement bien joué son rôle de porte d’entrée dans le genre. LES PLUS Satisfaisant pour découvrir la stratégie 4X

