On commence aujourd’hui avec Prison Tycoon: Under New Management qui arrivera sur Nintendo Switch via l’eShop le 7 février prochain. Construisez une prison complexe, engagez le meilleur personnel et gérez votre pénitencier pour créer le centre de réadaptation parfait tout en le transformant en une entreprise rentable dans ce redémarrage de la franchise Prison Tycoon.

Construisez une immense prison, en fabriquant chaque bâtiment, chaque pièce et chaque chemin. Ensuite, meublez-les à votre guise ! Assurez-vous que la disposition que vous concevez utilise efficacement le réseau électrique et les systèmes d’eau. Et n’oubliez pas de réhabiliter les prisonniers, c’est de ça qu’il s’agit ! Ceci est réalisé grâce à une variété de thérapies, de la salle de gravité zéro à une salle d’hologramme. L’objectif est d’aider les détenus à régler leurs problèmes et à réintégrer la société. Embauchez du personnel expert pour remplir toutes sortes de rôles dans votre prison. Attribuez-leur des tâches, faites la promotion des meilleurs et licenciez les autres. Surveillez le bien-être de vos sujets en vous assurant qu’ils sont heureux et en bonne santé. Assurez-vous que les détenus reçoivent une alimentation appropriée et font de l’exercice, et qu’ils restent suffisamment au chaud pendant les mois froids de l’hiver.

Les détenus de haute sécurité disposent désormais de bâtiments, de blocs cellulaires, de thérapies et de troubles spécialement conçus.

Les unités K9 sont présentées comme une mesure de sécurité supplémentaire. ET LES JOUEURS PEUVENT CARESSER LES CHIENS !

Vous pouvez choisir chaque jour parmi une liste de détenus, ce qui vous permet de constituer une liste de prisonniers qui convient le mieux à votre style de gestion.

Nouveaux chemins de patrouille programmables pour les gardes et les unités K9.

Des technologies de surveillance améliorées telles que des tours high-tech, des robots et même des statues équipées de caméras espions !

De nombreux nouveaux objets pour décorer votre prison et la faire ressembler à une station de réhabilitation.

Niklas Hallin, le développeur de Yono and the Celestial Elephants et de Belladonna, s’associe au duo musical Burning Planet pour Molly Medusa : Queen of Spit. Le jeu devrait apparaître sur Nintendo Switch au printemps 2023.

Vanaris Tactics est un RPG tactique narratif court racontant l’histoire d’un groupe de réfugiés forcés à fuir leur terre natale désormais occupée. Vous allez devoir unir vos semblables et faire preuve de véritables prouesses tactiques pour échapper à vos oppresseurs. On apprend aujourd’hui que Vanaris Tactics sortira sur Nintendo Switch en 2023.

Mélange riche de tactique et de RPG fantasy, Vanaris Tactics propose un système de combat intuitif au tour par tour inspiré par l’âge d’or des jeux de stratégie.

Élaborez stratégiquement vos déplacements afin d’attaquer vos ennemis et préparez-vous à parer leurs ripostes.

Frappez vos ennemis à distance ou jetez-vous au corps-à-corps ; chacune de vos décisions se révélera cruciale lors des combats.

Utilisez diverses compétences et effets d’état pour aider vos alliés et neutraliser vos ennemis.

Vanaris Tactics raconte l’histoire de Morgana et sa quête de liberté à l’extérieur des murs de Vanaris. Accompagnée de son frère Nigel et de son neveu Adrien, ils doivent fuir leur terre natale, l’endroit qui était jadis leur chez-eux. Découvrez l’immensité de Vanaris et faites la connaissance de nouveaux individus dans la même situation que vous, forcés à tout abandonner dans l’espoir d’échapper à leurs oppresseurs et de retrouver leur liberté.

Vanaris Tactics propose un système de combat au tour par tour basé sur l’initiative de chaque unité, inspiré par les meilleurs RPG fantasy tactiques de tous les temps.

Assemblez un groupe de personnages uniques disposant chacun de ses propres forces, compétences et histoires.

Maîtrisez de nouvelles aptitudes et développez votre éventail d’options afin de pouvoir faire face à de nouveaux défis.

Essayez différentes associations d’armes et d’accessoires de manière à modifier entièrement le style de jeu d’une unité.

Explorez Vanaris, découvrez de puissants trésors et écoutez des histoires jusqu’ici encore jamais racontées. Mais ne baissez jamais la garde, car le danger peut surgir de partout…

Démêlez l’histoire du jeu à travers quinze rencontres uniques et une série de cinématiques captivantes, ainsi que de nombreux combats de boss et affrontements optionnels.

Rooftop Renegade sortira sur Nintendo Switch via l’eShop le 17 février pour 17€59.

ROOFTOP RENEGADE est un jeu d’action et de plateformes basé sur la vitesse et la fluidité. Enfile tes Hoverblades aux capacités puissantes et parcours des gratte-ciels futuristes pour échapper à tes assaillants. Fonce à travers des niveaux où pleuvent les bombes, évite les nombreux dangers et fais preuve de réactivité pour éviter de te faire éliminer et battre ton propre record.

GAMEPLAY RAPIDE ET FLUIDE Plonge au cœur d’un environnement fluide, fonce à travers les niveaux, enchaîne les capacités avec précision et change de direction en une fraction de seconde. Échappe aux assaillants de la sinistre société Globacorp tout en évitant les pièges, les dangers et les coups de feu des tireurs.

TOUT LE MONDE COURT, TOUT LE MONDE TIRE Enfile tes patins et relève le défi en solo ou affronte tes amis dans le mode multijoueur hors ligne. Dans ce mode asymétrique et chaotique, incarne la coureuse et tente de faire le meilleur temps face à jusqu’à 3 tireurs, puis contrôle un tireur pour tenter de défendre ton record.

MÉLANGE Crée de nouveaux défis avec le générateur de seeds. Saisis un mot-clé pour générer un niveau dynamique à partir d’une sélection de mondes, de dispositions, de dangers et de combinaisons d’ennemis. Choisis ton équipement et tente un nouveau défi.

Notre si belle ville est en ce moment même victime de multiples attaques. Pantalons taille basse, costumes douteux, port de chaussettes avec sandales… Il convient d’envoyer un message fort, et de l’envoyer avec style… L’heure est venue de rendre justice envers la mode ! Fashion Police Squad sortira sur Nintendo Switch le 2 février prochain, via l’eShop, pour 14€27.

Agent 1373 ! On a un 10-31, « Crime contre la mode », et tous les membres de la Fashion Police sont mobilisés ! Alors prenez votre Ceinture de justice et votre machine à coudre Sur/Contre-mesure, justice envers la mode doit être rendue !

– Sanctionnez toutes sortes de crimes contre la mode, allant des pantalons portés sous la taille aux coloris fluo !

– Utilisez un arsenal spécialisé comprenant entre autres… les terribles Nains de chaussettes !

– Sautez, escaladez et balancez-vous à travers la ville de Modopolis et découvrez ses secrets.

– Affrontez les boss les plus redoutables de toute l’industrie de la mode !

– Résolvez le mystère de la résurgence des atteintes au bon goût et éliminez les malfaiteurs responsables.

Couture, coups de ceinture, nettoyage et explosions seront vos atouts pour survivre dans les rues de Modopolis dans la peau de l’agent Des. Venez à bout de criminels coupables d’atteintes au bon goût grâce à vos armes à modification d’apparence telles que la Sur/Contre-mesure, la carabine A-m00-R1R, la Ceinture de justice ou encore le Lance-garde-robe ! Car vous l’aurez compris, chaque type de crime contre la mode requiert l’utilisation d’armes spécifiques : un coup de Ceinture de justice sera efficace contre les pantalons portés sous la taille, alors qu’un cas de sandales + chaussettes nécessitera l’aide des Nains de chaussettes. Planifiez votre approche contre les différents types d’ennemis en changeant d’arme au cœur de l’action et élaborez votre stratégie pour que Modopolis puisse redevenir un havre du bon goût !

Prouvez que vous êtes digne de faire partie de la Fashion Police en résolvant des atteintes au bon goût, en collectionnant de l’équipement ultra swag et en buvant des mocktails en pleine rue ! Réglez leur compte aux criminels prêts à (se) défiler lors du bal de Libération conditionnelle, récupérez des tenues secrètes en explorant les moindres recoins de la ville, et vivez une histoire fabuleuse pleine d’élégance, de personnages trop classe et de mystère… D’OÙ est-ce qu’ils peuvent bien sortir, tous ces criminels de la mode ?

Verdict Guilty sortira aussi sur l’eShop pour 8€99 le 16 février.

Verdict Guilty est un jeu de baston dans le style des années 90 facile à prendre en main ! Des combats uniques mêlant menottes et pistolets conçus pour être accessible à tout type de joueurs ! Neo Seoul a été frappée par une vague d’attaques terroristes et criminelles. Seuls quelques honnêtes officiers restent prêts à combattre ce nouveau mal. Découvrez les sombres secrets de Neo Seoul et battez-vous pour découvrir la vérité. Défendez votre camp, flic ou criminel, et démasquez le chef du syndicat du crime.

The Legend of Gwen sortira aussi le 16 février sur l’eShop pour 19€99.

Gwen venait d’arriver à l’école de sorcellerie, elle voulait devenir la meilleure sorcière du monde, à sa grande malchance, elle est arrivée à un mauvais moment juste quand elle est arrivée elle n’a même pas pu avoir sa fête de bienvenue car il y avait un invité surprise… « Le mal ! ». Le mal n’a pas hésité deux fois et a commencé à absorber tout ce qu’il pouvait de l’école ! Maintenant, qui va enseigner la sorcellerie à Gwen ? ! Sera-t-elle capable d’apprendre par elle-même, pourra-t-elle surmonter les obstacles du mal et récupérer l’école ? Aidez Gwen à relever ce défi et à vaincre le mal (si vous le pouvez !).

Explorez un monde sombre et onirique, où la nature a repris ses droits sur les villes corrompues. Incarnez un petit être de lumière en quête de son propre éveil. Combattez vos démons intérieurs et restaurez l’équilibre. Le développeur Embers a annoncé que Strayed Lights, un jeu d’action et d’aventure dans un autre monde, sera disponible sur la Switch au printemps 2023.

Strayed Lights est un jeu d’action-aventure atmosphérique aux combats fluides. Vous incarnez une minuscule lueur en quête de transcendance dans un monde complexe et mystérieux. Affrontez de gigantesques créatures corrompues par leurs émotions étrangement familières, découvrez l’histoire de votre petite lueur tout au long de son existence mystique et explorez les ruines et la nature sauvage, malgré vos démons intérieurs qui tenteront de vous faire obstacle.

Affrontez de redoutables créatures de l’ombre dans des combats rythmés et gratifiants. Alternez efficacement entre les parades et les esquives pour absorber leur énergie et déchaîner une puissante attaque. Passez du bleu à l’orange en même temps que vos ennemis, parez au bon moment, puis retournez leur énergie contre eux lors d’un finisher dévastateur.

Des monstres vous poursuivront à travers d’étranges régions peuplées de brumes, de grands arbres et de ruines luminescentes. Prenez part à des combats de boss contre d’immenses créatures de l’ombre corrompues et à des duels rythmés avec toutes sortes de créatures inquiétantes.

Construisez un personnage unique capable de maîtriser l’énergie pour déchaîner de puissantes attaques. Déverrouillez de nouvelles compétences et transformez votre petite lueur en une puissante entité mystique imprégnée d’éclatants pouvoirs.

Strayed Lights prend place dans un monde sombre et onirique, aussi coloré que mystérieux. Explorez au rythme d’une bande-son obsédante qui reflète l’état émotionnel des créatures que vous rencontrez. Retrouvez Austin Wintory, compositeur à l’origine de Journey ®, ABZÛ et de la série The Banner Saga.

Warriors of the Nile 2 sortira sur Nintendo Switch. Pour l’instant, rien n’a été dit sur le calendrier de lancement. Le jeu original Warriors of the Nile avait été annoncé pour la Switch en 2020. Fait intéressant, alors qu’il est depuis arrivé sur PC, nous ne savons toujours pas quand il apparaîtra sur la console de Nintendo. Quant à la suite, c’est un autre jeu de stratégie au tour par tour avec des éléments roguelites. Les joueurs dirigeront des guerriers bénis par les dieux égyptiens et lutteront contre l’armée romaine qui les envahit. Cette fois-ci, chaque personnage dispose d’un ensemble de compétences uniques. Les modes d’attaque ont changé, et ce système promet « une toute nouvelle dynamique dans le jeu ».