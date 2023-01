A peine le temps de se lancer dans la quête des 12 anneaux d’Emblème afin de faire face au dragon déchu Sombron que Nintendo nous envoie déjà quelques renforts et des objets de soutien notamment, si vous avez déboursé pour obtenir l’accès au Pass d’extension du jeu qui proposera du contenu sur 4 vagues tout au long de l’année. La première vague étant disponible dès la sortie du jeu, nous avons pu la parcourir pour vous détailler ce qu’elle propose.

Volume 1

Contenu de la vague

Nouvel Emblème: Emblème des rivaux, Edelgard/Dimitri/Claude

Voix originale: Kakuma Ai (Edelgard), Ishikawa Kaito (Dimitri), Toyonaga Toshiyuki (Claude)

Disponible après avoir terminé le chapitre 6 en allant au belvédère de Somniel

Type d’armes: Hache, Lance et Arc

Attaque fusion: Maisons Unies

En se rendant au belvédère de Somniel, Alear et Vander trouvent un étrange bracelet ayant des propriétés proches des anneaux d’Emblèmes. Une incantation vient alors à l’esprit de notre Dragon Divin qui invoque non pas 1 mais 3 esprits d’Emblèmes provenant de Fire Emblem Three houses. Les 3 délégués de maison et élèves de Byleth débarquent alors sur Elyos afin de nous prêter leur pouvoir.

Certains pourraient croire à une manipulation similaire au duo Eirika/Ephraim avec l’anneau des jumeaux mais l’Emblème des rivaux se révèle légèrement plus subtile. Si dans le cas des jumeaux, Eirika est vraiment l’Emblème majeur et nous ne faisons que permuter de compétence en choisissant elle ou son frère. Avec une participation d’Ephraim dans son attaque fusion, les trois protagonistes de Fire Emblem Three houses sont tous de la partie.

L’unité équipée du Bracelet d’emblème des rivaux constatera l’effet de la compétence “Saine rivalité” qui change à chaque tour l’esprit de l’emblème de manière aléatoire entre Edelgard, Dimitri et Claude. Chacun propose une technique spéciale qui lui est propre. Avec “Flammes déchainées”, Edelgard vous permet de lancer une attaque sur un ennemi et d’enflammer les alentours à la manière de l’attaque fusion de Roy. Avec “Ecu Sacré”, Dimitri vous permet de ne prendre aucun dégât à la première attaque à distance ennemie. Avec “Flèches Empoisonnées”, Claude empoisonne alors l’ennemi qui l’attaque et les autres sbires sur les cases adjacentes.

En fusionnant avec le bracelet, nous accédons aux Capacités de chacun des élèves. Dans Three houses, ces capacités s’utilisent en échange de durabilité d’armes mais comme nos armes n’ont aucune durabilité dans Engage, les développeurs ont choisi d’arranger subtilement la mécanique. Ainsi, pour utiliser nos capacités, nous consommerons des tours de fusion. En échange d’un tour de fusion, la capacité “Astre déchu” permet d’éviter la prochaine attaque subie et la capacité “Atrocité” permet de doubler les dégâts de l’arme de votre unité. En échange de 3 tours de fusion, il est possible d’utiliser la capacité “Tempête Furieuse” afin d’agir à nouveau après votre action de combat.

Par ailleurs, l’attaque de fusion “Maisons Unies” de l’Emblème des rivaux ressemble un peu au “Quadruple coup” de l’Emblème Leif. La différence étant que nos élèves prêtent leurs armes à notre unité pour une offensive à trois coups à 50% de dégâts. L’unité lance ainsi une attaque avec la hache “Aymr”, la lance “Areadbhar” puis l’arc “Infaillible”. Notez que comme avec Leif, si votre unité est de type adepte qi l’ennemi sera en état de “Brise garde” après l’attaque fusion.

En proposant un trio d’esprit avec leurs propres techniques accompagnées de la mécanique de capacités puis à terme 3 types d’armes puissantes à disposition, l’Emblème des rivaux est un bel atout à avoir sous la manche. Ses techniques uniques à chaque élève permettent d’envisager chaque tour de bataille différemment. De plus, le niveau de lien du bracelet Emblème de rivaux va jusqu’au niveau 20 avec le déblocage assez rapide de la compétence “Lignée” qui augmente l’expérience gagnée de 20% et permet ainsi à votre unité de progresser plus rapidement. Un bonus non négligeable surtout pour les nouveaux joueurs de Fire Emblem.

Nouvel Emblème: Emblème des dragons, Tiki

Voix originale: Moroboshi Sumire

Disponible en complétant l’annexe divine: “L’ancêtre”

Type d’arme: Attaque physique et Souffle de dragon

Attaque fusion: Faveur Divine

Après avoir obtenu le bracelet d’emblème des rivaux, sortez de Somniel pour découvrir une nouvelle route sur la carte du monde. Une route vous emmenant au-delà du monde d’Elyos sur une île éloignée. C’est sur cette île que se dérouleront les “Annexes divines”. La première étant “L’ancêtre” dans laquelle vous trouvez un nouveau bracelet d’Emblème dans des ruines. Ce bracelet renferme l’esprit Tiki, une manakete de Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of light. Tiki vous lance alors un défi à relever, en le remportant celle-ci rejoindra alors vos rangs. Les autres “Annexes divines” se débloquent à travers les futures vagues du Pass.

Cette première mission de DLC à un niveau variable dépendamment du niveau de votre équipe. Elle consiste en des ruines avec une place centrale divisée en 3 couloirs. Les 2 couloirs de gauche et de droite sont verrouillés par un sceau. Il faut passer par le couloir central pour déverrouiller le sceau du couloir gauche au bout duquel se trouve un sceau déverrouillant le couloir droit. Il y a également des coffres avec 2000 écus, un bâton “Téléport” et un bâton “Secours”.

Les deux bâtons sont utiles dans la mission notamment pour débloquer la carte argentée. Les ennemis sont assez mobiles avec le sol glacé des ruines, chacun de vos mouvements doit être effectué avec prudence. Il y a également de nombreux renforts et des “Dragons” pouvant avoir une portée d’attaque de 3 cases. Ces derniers sont vulnérables aux flèches. Tiki est relativement puissante, elle donnera surtout une vie supplémentaire à ses unités grâce à sa “Faveur Divine. Une fois Tiki dans vos rangs, il est possible de rejouer la mission en tant que souvenir mais vous ne gagnerez plus aucun point d’expérience.

Le bracelet d’emblème des dragons : Tiki est un emblème relativement puissant. Elle permet à votre unité de se transformer en un puissant dragon lors d’une fusion. Le dragon bénéficie d’un boost de stats important durant la fusion et il lance alors de puissante attaque physique ou différents souffles de dragon aux effets différents. Avec la “Griffe Eternelle”, Tiki privilégie le taux de critique pour une possible attaque puissante. Son “Coup Caudal” vous limite à une seule attaque puissante mais repousse l’ennemi. Par ailleurs, ce coup se lance en premier. Elle possède ensuite 5 souffles: Igné, Glacial, Enflammé, Sombre et Embrumé.

Les souffles ont tous une portée de 1, ils permettent toujours d’attaquer en premier et ne permettent aucune double attaque. Le “Souffle igné” est une attaque de zone infligeant défense -50% à l’ennemi. Le “Souffle glacial” inflige -50% de défense sur une zone et inflige gel à l’ennemi touché, bloquant ainsi ses mouvements pour un tour. Le “Souffle enflammé” est une attaque de zone qui inflige 70% de dégâts et -50% de défense. Le “Souffle sombre” est un souffle magique et une attaque de zone qui inflige -50% de résistance. Enfin, le “Souffle embrumé” embrume une zone, inflige -50% de défense est c’est un souffle efficace contre les unités de type dragon.

Tiki est un Emblème permettant un semblant de retour aux unités transformées des anciens Fire Emblem. Ces unités sont souvent plus puissantes et résistantes que la normale. Dans Engage, Tiki ne déroge pas à la règle en le prouvant lors d’une fusion. Son niveau de lien va jusqu’à 20. Elle débloque progressivement des bonus de PV et de chance puis un soutien important dans l’encaissement d’attaque spéciale et dans l’évitement d’attaque critique. Elle fait profiter également à ses alliés adjacents de bonus de stats non-négligeables en défense et en résistance. De plus, l’unité engagée avec Tiki bénéficiera des effets de sa compétence “Astrosphère” augmentant davantage les stats de l’unité lors d’une montée de niveau. Ainsi, vos unités ne progresseront pas plus vite comme avec le précédent bracelet mais ils progresseront de manière plus efficace en termes de stats.

Objet d’assistance:

1 Robe Sainte: +5PV à l’unité de manière permanente

1 Goutte: +2 Force à l’unité de manière permanente

1 Poudre: +2 Magie à l’unité de manière permanente

1 Tome secret: +2 Technique à l’unité de manière permanente

1 Aile éclair: +2 Vitesse à l’unité de manière permanente

1 Icône divine: +2 Chance à l’unité de manière permanente

1 Écu dragon: +2 Défense à l’unité de manière permanente

1 Talisman: +2 Résistance à l’unité de manière permanente

1 Bottes: +1 Mouvement à l’unité de manière permanente

Nouveaux accessoires:

1 Set rare

1 Coiffe plissée

1 Grand ruban

1 Boucle d’oreille

1 Lunettes rondes

Carte argent:

Obtention: Dans l’annexe divine: L’ancêtre

Effet: Profitez de -30% de remise à l’armurerie et au magasin d’objets

La carte argent ne s’obtient pas nécessairement de manière aisée. Il ne s’agit pas d’ouvrir un coffre, de vaincre un ennemi ou de terminer la mission. Il faut envoyer une unité sur un point brillant mais situé à un point mort en haut à gauche de la carte. C’est-à-dire que ce point n’est pas accessible à pied ou en monture. En fait, tous les éléments vous sont livrés dans les coffres de la mission et il faut avoir une unité spécialisée dans le maniement de bâton pour y accéder. Utilisez ainsi le bâton “Téléport” afin d’envoyer une unité sur la case récupérer la “Carte Argent” puis rapatriez l’unité en utilisant le bâton “Secours”.

La carte argent rendra vos runs encore plus aisés en diminuant drastiquement les prix dans les boutiques. Cela permet notamment un gain sur le prix des bâtons de soins ou sur les objets de promotion de vos unités afin de faciliter vos missions ou votre progression dans le jeu. En économisant vos sous, cela vous permettra d’allouer aisément des dons aux différents pays afin de les développer et booster les escarmouches.

Avis sur le volume 1:

Un premier volume qui fait office de starter pack sympathique, avec tout d’abord les dons d’objets d’assistance afin de booster une ou plusieurs unités de votre choix. Quelques bonus secondaires pour personnaliser l’allure de vos personnages. Puis surtout les bracelets d’emblèmes augmentant les possibilités de jeu liées à la mécanique Engage et en proposant ainsi 2 Emblèmes supplémentaires à jouer. Effectivement, il y a 4 personnages impliqués dans tout ça mais l’Emblème des rivaux étant un 3 en 1, il n’y a finalement que 2 Emblèmes. Chaque bracelet propose toujours ses subtilités liées aux engagements, à leurs compétences et leurs attaques de fusion. De plus, les 2 bracelets proposent également des compétences particulières afin d’aider à la progression de vos unités.

L’Emblème des rivaux permet d’accélérer le rythme de leur progression tandis que l’Emblème des dragons permet d’avoir une progression efficace des stats de vos unités. En plus des Emblèmes, le plus intéressant pour les joueurs est également l’Annexe Divine, permettant une bonne heure de gameplay en plus sur une nouvelle carte aux récompenses intéressantes. D’ailleurs, 1 des 2 bracelets de cette première vague ne peut être obtenu qu’en relevant le défi de cette annexe. Cette première vague fait très bien son travail de “Starter pack”. Elle est vraiment destinée à aider encore plus les joueurs dans leur run en enrichissant également le fan-service avec des nouveaux Emblèmes et quelques costumes. Vivement la prochaine vague!