Le simulateur de nettoyage haute pression super relaxant est désormais disponible sur PlayStation 4|5 et Nintendo Switch, accompagné d’un pack spécial gratuit TOMB RAIDER

Paris, le 31 janvier 2023 – Square Enix Collective® et FuturLab invitent les joueurs PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™) et Nintendo Switch® à découvrir dès aujourd’hui POWERWASH SIMULATOR. Ils peuvent désormais rejoindre les millions de personnes qui combattent la saleté de Muckingham sur Xbox Series X|S, Xbox One, et PC via Steam®, Windows 10, et avec le Xbox Game Pass et le Game Pass PC.

Pour remercie la communauté pour son soutien, FuturLab, Square Enix et Crystal Dynamics ont préparé un pack spécial TOMB RAIDER gratuit* pour les joueurs de POWERWASH SIMULATOR sur toutes les plateformes. Il ajoute l’emblématique manoir de Lara Croft et ses alentours comme nouvel environnement de jeu, pour une toute nouvelle série d’aventures décapantes.

« Nous sommes ravis de pouvoir proposer POWERWASH SIMULATOR sur PlayStation et Nintendo Switch. », a déclaré Chris Mehers, COO de FuturLab. « Notre communauté a été d’un tel soutien, nous sommes donc ravis de pouvoir leur proposer de nettoyer une licence aussi emblématique que TOMB RAIDER ! »

« La communauté de POWERWASH nous a vraiment époustouflé par son amour immédiat du jeu. » a déclaré Phil Elliott, directeur de la maison d’édition Square Enix Collective. « Le pack spécial TOMB RAIDER, conçu avec l’aide des personnes extraordinaires de chez Crystal Dynamics, est un super moyen pour nous de leur dire merci ! »

Pour célébrer le lancement d’aujourd’hui, l’éditeur du jeu Square Enix Ltd a annoncé plus tôt dans la journée que l’équipe de FINAL FANTASY VII collabore avec FuturLab et Square Enix Collective® afin de combiner le fun relaxant de POWERWASH SIMULATOR avec l’univers épique et captivant de l’un des épisodes les plus inoubliables de la série FINAL FANTASY.

*Le DLC gratuit nécessite l’accès au jeu de base payant POWERWASH SIMULATOR