Après un mois de janvier assez riche en bons jeux, le mois prochain est foufou !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en février 2023, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

OCTOPATH TRAVELER II (24 février)

Ce jeu est un tout nouveau RPG, le deuxième volet de la série OCTOPATH TRAVELER, dont le premier opus, sorti en 2018, s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires à travers le monde. Cette suite promet des graphismes HD-2D (mêlant un style rétro pixelisé et la 3D) améliorés et plus beaux que jamais. Sur le nouveau continent de Solistia, l’histoire de huit nouveaux personnages commence dans une époque différente. Où leurs pas les mèneront-ils ? Que feront-ils ? De quelles histoires seront-ils les héros ? Toutes ces décisions dépendront de vous. Partez à l’aventure ! Votre histoire vous attend…

Life is Strange 2 (2 février)

Un incident traumatisant a éveillé la télékinésie de votre petit frère, Daniel, vous obligeant à fuir votre foyer, la police à vos trousses ! Vous incarnez Sean, seize ans, devenu responsable de la sécurité, du bien-être et de l’éducation de Daniel. Mais lorsqu’un tel pouvoir est entre les mains de quelqu’un d’aussi jeune, lui apprendre la différence entre le bien et le mal aura des conséquences dramatiques qui changeront votre vie… Vous serez en sécurité si vous parvenez à atteindre le Mexique, mais le voyage sera riche en détours, en joie, en émerveillement, et en danger. Ce voyage liera Sean et Daniel pour toujours… ou les séparera à tout jamais.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (24 février)

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe est une nouvelle version de Kirby’s Adventure Wii sur Nintendo Switch ! Jusqu’à quatre joueurs peuvent rejoindre Kirby et ses amis dans leur périple à travers Dream Land pour aider Magolor à réparer son vaisseau écrasé. En plus de l’épée, du fouet et d’autres pouvoirs bien connus, le nouveau pouvoir Méca fait son apparition ! Transformez-vous en robot pour voler et attaquer à distance avec votre canon, ou de près avec de puissants coups de poing. Vous pouvez également aspirer des ennemis brillants pour obtenir des versions surpuissantes des pouvoirs capables de renverser la vapeur ! Quatre joueurs peuvent se partager les manettes Joy-Con pour jouer ensemble sur la même console. Incarnez vos personnages préférés de l’univers Kirby tels que Meta Knight, le Roi DaDiDou et Bandana Waddle Dee, ou jouez toutes et tous avec Kirby en utlisant votre pouvoir préféré ! Faites une pause dans l’aventure et essayez toutes sortes de mini-jeux pouvant réunir jusqu’à quatre joueurs ! En plus de mini-jeux bien connus tels que Dojo Ninja et Kirby samouraï, découvrez également un tout nouveau défi, la Chasse au tome de Magolor.

Tales of Symphonia Remastered (17 février)

Tales of Symphonia, l’action-RPG emblématique encensé par la critique, fait son grand retour dans une version remastérisée en haute définition. L’histoire se déroule sur Sylvarant, un monde au bord de la ruine suite à l’exploitation du mana par un groupe maléfique que le héros Mithos était censé avoir scellé il y a 4 000 ans. Colette, l’Élue, entend la prophétie de l’institution divine Cruxis et se lance dans un périple pour la régénération du monde avec son ami d’enfance, Lloyd. Cette aventure profonde et grandiose dans un univers fantastique met en scène des personnages charismatiques et hauts en couleur.

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE (16 février)

Un jeu d’action rythmique rempli de 385 morceaux de musique soigneusement sélectionnés dans toute la série FINAL FANTASY. Comprend les titres populaires de 46 jeux différents, avec les dernières musiques de FFI à FFXV dans la série principale, ainsi que des titres de remakes, spin-offs et différents CD de bandes originales. Revivez les batailles palpitantes et les émotions fortes avec de superbes musiques et vidéos. Appuyez sur les boutons en rythme avec la musique pour faire correspondre les déclencheurs qui se déplacent à travers l’écran sur 3 types de scènes différentes. Avec des commandes faciles à apprendre et quatre niveaux de difficulté différents, tout le monde peut s’amuser immédiatement. Prend également en charge le jeu à plusieurs à l’aide d’une manette Joy-Con. Des batailles multijoueur en ligne où tout le monde joue ensemble ! Interrompez les plans des autres joueurs et utilisez intelligemment vos capacités d’explosions pour renverser la situation et remporter la victoire. N’oubliez pas d’échanger les ProfiCartes une fois la bataille terminée ! Découvrez les versions mignonnes de nombreux personnages et monstres classiques de la série pendant que des combats passionnants de RPG se déroulent parallèlement à l’action en rythme. Constituez et renforcez votre équipe pour passer à l’étape suivante. Le jeu propose également des modes lecteur de musique et théâtre qui vous permettent d’apprécier les musiques et les cinématiques que vous avez collectées sans avoir à vous soucier du rythme du jeu.

Digimon World: Next Order (22 février)

Depuis l’arrivée de Machinedramon, le digimonde est en proie au chaos. En tant qu’élu, c’est à vous de rétablir l’ordre dans le monde de Digimon World: Next Order, un jeu de rôle de collection de monstres. Trouvez et recrutez le plus de compagnons digimon que possible afin de rebâtir le digimonde. Serez-vous capable d’allier entraînement et exploration afin d’empêcher le digimon infecté par un virus de semer la destruction absolue dans ce monde ?

Blanc (14 février)

Une épopée remplie d’émotions Laissez-vous emporter par le récit poétique d’un louveteau et d’un faon arpentant l’univers époustouflant que propose Blanc. Surpris par une violente tempête de neige, ils devront s’épauler et suivre les empreintes laissées par leur famille dans la neige.

Un monde éblouissant dessiné à la main Plongez dans la splendeur de Blanc et ses environnements en noir et blanc, qui ont été complètement dessinés sur papier en deux dimensions avant de transcender leur format originel pour prendre vie en 3D. Blanc se concentre sur le périple des animaux dans un gameplay sans texte pour permettre à ses joueurs de profiter d’une expérience narrative immersive dans un univers fabuleux.

Suivez les traces de vos familles Chaque animal possède ses propres talents et complémente les forces de l’autre. À vous de vous les approprier au cours de ce voyage à travers des paysages enneigés. Avec seulement deux boutons et le mouvement, ce jeu à la prise en main facile permet à toutes et tous d’apprécier cette histoire qui mènera nos protagonistes jusqu’à leur foyer.

Une coopération essentielle Les deux personnes se partagent les rôles du louveteau et du faon. À l’aide d’un travail coopératif, guidez ces personnages à travers d’impitoyables obstacles, un climat capricieux et un environnement hostile. Solidifiez la relation qui vous lie sur le même écran en local, ou en ligne.

Exitman Deluxe (2 février)

Courez le plus vite possible vers l’espace dans le plafond qui descend sur vous. Si vous parvenez à vous réfugier à temps, alors un nouveau plafond fera son apparition, vous obligeant à fuir, encore et encore… En plus, l’espace dans le plafond changera de place à chaque fois ! Combien de temps allez-vous survivre face à ces vagues interminables qui s’abattent sur vous ? Si vous parvenez jusqu’à la sortie jaune, alors vous gagnerez des pièces avec lesquelles vous pourrez vous acheter de nouvelles tenues.

The Pathless (2 février)

Devenez la Chasseuse, maître archer sur une île mystique qui affronte un sort des ténèbres qui menace le monde. Forgez une connexion avec votre aigle et foncez dans les airs. Exécutez des acrobaties fluides et des tirs incroyables avec un système de tir à l’arc unique, en tirant sans effort et en fonçant à pleine vitesse.

Explorez un monde ouvert Façonnez votre chemin dans un beau monde ouvert plein de secrets. Traversez des forêts brumeuses, des prairies luxuriantes et de froides toundras. Découvrez la sombre histoire de l’île en résolvant des énigmes dans de vieilles ruines et sur la cime des arbres.

Chassez des esprits malins Des esprits malins géants rôdent dans les bois. Utilisez tous vos talents pour les chasser, mais sans devenir la proie. Engagez-vous dans des combats épiques contre des bêtes maudites et restaurez la lumière sur le pays.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society (17 février)

Sous Galleria Manor, il existe un labyrinthe déroutant qui regorge de trésors. Ce jeu d’exploration de donjon riche en aventure comprend plus de 50 heures de labyrinthe à traverser et une force anti-monstres imbattable composée de votre propre brigade de sorciers personnalisée !

Chef Life: A Restaurant Simulator (23 février)

Prenez les manettes du restaurant de vos rêves. Choisissez et personnalisez des dizaines d’éléments de cuisine (plaques de cuisson, robots, fours..) pour obtenir la cuisine de vos rêves ! Avant de passer derrière les fourneaux, organisez votre brigade et gérez vos fournisseurs afin d’obtenir des ingrédients d’exception dignes des plus grands gourmets. Surveillez vos finances et anticipez vos mises en place afin de ne pas être submergé par le coup de feu du dîner !

Une carte à votre image Plutôt bœuf bourguignon ou plutôt caccio e pepe ? Construisez votre carte à partir des plats emblématiques de la cuisine internationale et des terroirs français et italiens ! Les recettes simples n’ont plus de secret pour vous ? Améliorez les pour passer au stade gastronomique ! Adaptez votre carte aux saisons et aux attentes de vos clients pour gagner en notoriété.

Découpez, grillez, cuisez, mixez et plus encore ! Vos compétences de cuisinier et de gestionnaire seront mises à rude épreuve à chaque service, votre équipe vous sera d’une aide précieuse afin de satisfaire les exigences de vos clients. Gérez les découpes, cuissons et toutes les préparations, jusqu’au dressage des assiettes où vous pouvez exprimer votre créativité.

Du resto de quartier à restaurant étoilé. Sachez fidéliser votre clientèle pour agrandir votre restaurant, apprendre de nouvelles recettes et vous perfectionner. Deviendrez-vous le restaurant de cœur de votre quartier ou opterez-vous pour l’excellence culinaire en visant la prestigieuse Etoile du Guide Michelin ?

Clive ‘N’ Wrench (24 février)

Un matin, le professeur Nancy Merricarp découvrit que les schémas de sa machine à voyager dans le temps, qu’elle mettait fièrement en évidence, avaient été volés par le Dr Daucus ! Quelques minutes après, un éclair violet illumina les cieux et un portail apparut. En un clin d’œil, le Dr Daucus et son sous-fifre, le général Olga Chestycough, sautèrent dedans et il s’évapora aussitôt. Par chance, le cousin de Nancy, Clive, et son apprenti, Wrench, étaient prêts à poursuivre le méchant docteur pour l’empêcher d’arriver à ses fins ! Mais pour ça, ils vont devoir eux aussi voyager dans le temps ! Voyagez dans le temps et l’espace. Le Dr Daucus bondit sans précaution d’époque en époque, en quête de « pierres antiques » qui lui accorderaient un grand pouvoir. Heureusement, nos héros combattant main dans la main pour sauver le monde ! Votre aventure vous mènera dans 11 mondes différents, à différentes époques. Vous explorerez toutes sortes de mondes crées avec soin et minutie, comme l’Égypte ancienne des Tombeaux de Tempus et l’ère glaciaire préhistorique de Glaceratops. Vous rencontrerez des personnages hauts en couleur venus de notre époque et du passé. L’aventure vous attend à toutes les époques ! Tout en souplesse. Clive et Wrench peuvent se déplacer de multiples façons et ils traversent les époques avec grâce et aisance. Clive, très athlétique, est expert dans l’art du parkour, ce qui se marie parfaitement à la souplesse et à la force étonnantes de Wrench. Ensemble, ils peuvent aller partout et affronter tous les obstacles que le méchant Dr Daucus et son armée de personnages historiques dressent sur leur chemin ! L’œuvre d’un passionné. Clive ‘N’ Wrench est le fruit du travail passionné de Rob Zass, un véritable fan des jeux de plates-formes en 3D.

Tyrant’s Blessing (23 février)

Le Tyran est apparu en Tyberia en promettant un paradis sans guerre, sans souffrance… et sans mort. Pour entrer dans son paradis, les Tybériens n’avaient qu’à mourir aux mains de son armée de défunts. La guerre s’est terminée avant même d’avoir commencé. Des milliers de personnes ont péri dans le sillage du Tyran, avant d’être ramenés dans son giron en tant que serviteurs indéfectibles, liés par la magie. Les quelques guerriers encore en vie sont éparpillés dans ce qui reste de leur royaume, cherchant inlassablement un moyen de retourner la situation contre le tyrannique Tyran. Menez leur vague de soulèvement, vainquez l’armée des morts et repoussez le monstrueux seigneur dans les profondeurs de la mer d’où il est venu. Tyrant’s Blessing est un jeu tactique au tour par tour où votre aptitude à planifier, à vous adapter et à établir une stratégie est plus importante que d’optimiser vos unités ou de trouver l’arme la plus tranchante du lot. Choisissez chaque jour de nouvelles batailles, faites des choix difficiles et utilisez intelligemment les atouts de ces insurgés habillés de haillons pour vaincre les hordes de morts-vivants. Vous aurez peut-être une chance de ramener la vie à Tyberia.

Puzzle Bobble™2X/BUST-A-MOVE™2 Arcade Edition & Puzzle Bobble™3/BUST-A-MOVE™3 S-Tribute (1er février)

Puzzle Bobble est une série de jeux de réflexion dans lesquels le joueur tire des bulles depuis le bas de l’écran, et les bulles éclatent lorsque trois ou plus de la même couleur s’assemblent. Le joueur franchit chaque niveau lorsqu’il remplit les conditions de ce niveau. Vous obtenez plus de points lorsque vous faites tomber plusieurs bulles à la fois ou lorsque vous faites éclater les bulles en tirant sur les bulles et en les faisant rebondir sur les murs. Amusez-vous à jouer seul en mode puzzle, où vous pouvez prendre votre temps pour résoudre les énigmes, ou avec un ami en mode versus, où vous vous envoyez des bulles mutuellement. Profitez des portages des jeux d’arcade Puzzle Bobble 2X et Puzzle Bobble 3, ainsi que de quatre versions pour consoles de salon sorties au Japon et à l’étranger, avec des modes originaux ajoutés. Les jeux disposent également de nouvelles fonctionnalités telles que le retour en arrière, le mode ralenti et la sauvegarde rapide, qui sont parfaites pour s’entraîner, élaborer des stratégies et créer des niveaux.

Elderand (16 février)

Au-delà de l’obscurité et de la folie vous attend la gloire. Des têtes vont littéralement tomber dans ce jeu de plates-formes et d’action macabre aux inspirations rétro. Seuls les plus forts survivront à ses combats intenses, exigeants et brutaux. Maniez toute une variété d’instruments meurtriers et mesurez-vous à des boss gigantesques et effrayants. Explorez un monde lovecraftien tourmenté, plongé dans les ténèbres et la folie. Des éléments RPG vous permettent de personnaliser votre expérience de combat en modifiant l’apparence de votre personnage, ses compétences, ses statistiques et ses armes. La gloire et la richesse attendent ceux qui n’ont pas peur de se salir les mains avec du sang et des tripes.

Ten Dates (14 février)

Suite de la comédie romantique Five Dates, Ten Dates se déroule dans un monde post-pandémie. Misha, une millennial londonienne en mal de contact humain, piège Ryan, son meilleur ami, et l’embarque dans un programme de speed dating. Au cours de rendez-vous avec leurs cinq prétendants aux personnalités drastiquement différentes, Misha et Ryan devront prendre leur courage à deux mains et faire preuve de charme. Durant tout le jeu, vos choix et interactions renforceront ou dégraderont votre relation avec vos prétendants. Pris dans un vaste réseau d’embranchements d’histoires où fusent les sujets de conversation et les questions profondes, Misha et Ryan enchaîneront jeux pour briser la glace, situations gênantes et révélations déconcertantes. L’un d’eux finira-t-il par trouver l’amour ? Par le studio derrière Five Dates, The Complex, The Bunker, Bloodshore, The Shapeshifting Detective, Who Pressed Mute on Uncle Marcus? et plus encore !

Active DBG: Brave’s Rage (2 février, le test déjà disponible ici)

9 personnages jouables uniques, plus de 300 cartes, 20 niveaux de difficulté et 7 niveaux différents ! Brave’s Rage est un jeu de construction de deck roguelite ACTIVE-TIME. Notre système unique de combat de cartes en temps actif permet aux joueurs d’activer le « bullet-time », de trouver le moment idéal pour attaquer ou bloquer, et de suivre avec de puissants combos pour faire face à toute situation qu’ils rencontrent au cours de leur aventure. Choisissez vos braves, recrutez votre coéquipier, construisez votre deck et battez certains des ennemis les plus redoutables pour sauver la princesse ! Un jeu de construction de deck classique avec de nouveaux rebondissements ! Vous devez avoir déjà joué à des jeux de construction de deck roguelite, mais avez-vous déjà joué à un jeu de construction de deck roguelite ACTIVE-TIME ? Nous avons intégré certaines des fonctionnalités les plus populaires des RPG ATB et des jeux d’action dans notre itération d’un jeu de construction de deck classique. Dans Brave’s Rage, ne vous contentez pas de vous asseoir, de cliquer et de regarder jouer vos cartes ! Vous pouvez activer le bullet-time à tout moment pour déterminer le moment où vous jouez votre carte. Parfois, il suffit d’un bloc soigneusement chronométré pour inverser complètement la tendance ! Bien sûr, les gens disent toujours « la meilleure défense est une bonne attaque », c’est également vrai pour Brave’s Rage. Assurez-vous de lire les actions de votre ennemi et profitez du bullet-time ! Vous pouvez chronométrer votre mouvement pour esquiver, puis vous connecter avec des contre-attaques. Ou peut-être déclencher une puissante attaque AOE pour les frapper tous en même temps ! Choisissez vos braves, créez votre deck, jouez dans différents styles et vivez une aventure différente à chaque fois que vous partez ! Huit personnages jouables différents avec leurs propres ensembles de cartes et des arbres de compétences uniques. Il existe également des quêtes de carte aléatoires et des événements pour rendre vos braves plus forts (enfin… très probablement) ! Et n’oubliez pas de piller tous les objets et équipements puissants sur votre chemin. Trouvez votre construction la plus confortable et ramenez la princesse à la maison ! Et… évidemment, il est dangereux d’y aller seul ! Créez un duo avec un autre courageux pour aller plus loin. Construisez des stratégies et trouvez des synergies, doublez les builds et quadruplez le plaisir ! Partez pour un voyage épique, découvrez Brave’s Rage – Un jeu de construction de deck (très !) actif !

Flame Keeper (24 février)

Devenez Ignis, un charbon spécial chargé de libérer ce monde d’Orbis, envahi par les forces des ténèbres. Heureusement, vous êtes formé à l’art du combat mortel ! Apprenez à vous battre, améliorez vos capacités, aventurez-vous dans des mondes hostiles et restaurez la Flamme éternelle.

COMBATTEZ, ADAPTEZ-VOUS ET PERSÉVÉREZ Adaptez-vous et affrontez les ennemis avec des mouvements et attaques, tels des combos de coups de poing, dash, piétinements à large zone d’effet et puissants coups ultimes infligeant des dégâts décisifs. Mais attention, une utilisation intelligente de l’endurance est essentielle. Chaque biome de Flame Keeper est habité par des ennemis uniques et obstacles de difficulté croissante. Consultez le fidèle bestiaire et découvrez les forces des ennemis.

VOS CONSTRUCTIONS, VOTRE STYLE DE JEU Vos poings ne suffisent pas, il faut un petit remontant. Améliorez Ignis selon vos désirs via des compétences et capacités passives. Collectez les graines des ennemis vaincus pour avoir des compétences et accomplir des tâches spécifiques pour recevoir des runes et débloquer des capacités passives utiles. Mélangez-les et associez-les pour créer des tas de constructions différentes !

SANTÉ ! Pour restaurer la flamme éternelle, parcourez chaque environnement à la recherche de son énergie pour la transférer dans le camp de chaque étape. Mais l’énergie que vous rassemblez est aussi votre santé. Épuisez-la pour recharger chaque feu de camp, mais vous devez aussi rester en bonne santé pour explorer plus profondément. Trouvez le bon équilibre et découvrez la meilleure façon de jouer.

RECHARGEZ DANS VULPIS VILLAGE Au début de chaque niveau se trouve Vulpis Village. Les Vulpis sont amis avec un charbonnier courageux et donc heureux de rendre service. Ici, reposez-vous, améliorez vos capacités, reconstruisez et améliorez les structures grâce aux ressources collectées. Le village change avec la progression et ouvre de nouvelles fonctionnalités de gameplay.

Redemption Reapers (22 février)

Déferlant soudainement sur le monde, les macabres armées des Mors ravagent nations après nations, ne laissant que les ruines de l’humanité sur son passage. Dans les forces qui résistent aux Mors, se trouve un petit groupe de mercenaires connu sous le nom de la Brigade du Faucon Cendré. Redemption Reapers est un RPG tactique de dark fantasy. Des talents de premier plan sont à bord du projet, notamment le vétéran des RPG tactiques Masayuki Horikawa (directeur de la série Fire Emblem et concepteur de scénarios et de niveaux ; planification de Kingdom Hearts III). Le casting vocal comprend Kyle McCarley (13 Sentinels : Aegis Rim, NieR : Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age : Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV) et Lucien Dodge (Fire Emblem : Three Houses, la série The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel).

L’histoire Déferlant soudainement sur le monde, les macabres armées des Mors ravagent nations après nations, ne laissant que les ruines de l’humanité dans le sillage de leur terreur et de leur écrasante puissance. Au milieu du désespoir, un petit groupe isolé croise le fer avec les Mors : la Brigade du Faucon Cendré. Cette bande ingénieuse, spécialisée dans les attaques surprises, était autrefois connue sous le nom de Faucheurs sans foi ni loi, et méprisée par la populace. Le peuple ne se doutait pas que cette unité allait devenir le seul espoir de résister aux Mors.

Jouabilité Redemption Reapers est un jeu de simulation de fantasy sombre qui se déroule dans un monde médiéval. Plongez dans le récit de la lutte désespérée entre la Brigade du Faucon Cendré et les terrifiantes légions Mors. Malgré le desespoir grandissant face à la horde Mors inéluctable, aidez un petit groupe de résistant à vaincre les vagues ennemis en alliant personnages hauts en couleur et stratégies minutieuses. Vivez l’exaltation en vous levant pour surmonter les obstacles et remporter la victoire !

Fonctionnalités

– Remportez la victoire sur le champ de bataille grâce à la stratégie.

Apprenez à connaître une petite force d’élite de cinq combattants et découvrez comment utiliser au mieux les compétences uniques de chaque membre. Gérez soigneusement les ressources limitées, y compris les armes et les objets de récupération, en gardant à l’esprit les exigences des batailles à venir. Vous disposerez de plusieurs moyens pour renforcer vos membres, notamment en fusionnant et en améliorant des objets, ainsi qu’en échangeant des accessoires équipés.

– Tissez des liens avec les membres de la Brigade à travers l’histoire et la stratégie.

Adaptez-vous à chaque situation en tirant parti des armes et des forces uniques de chacun des cinq membres. Coordonnez les attaques entre les membres qui partagent la même portée d’attaque pour unir vos forces et terrasser des adversaires puissants ! Utilisez pleinement les compétences actives spéciales de chaque membre pour que chacun joue son rôle sur le champ de bataille. Aussi différents que puissent paraître les membres de la Brigade, ils ont tous le cœur brisé par une terrible perte. Apprenez à connaître ce que chaque membre a vécu et comment il se sent pour avoir un aperçu de la voie à suivre pour la Brigade.

– Soyez transporté dans un univers médiéval sombre et fantastique grâce à des effets et des visuels époustouflants.

Explorez une série de cartes stratégiques décrivant un monde désolé et condamné, ravagé par les monstruosités Mors. Laissez-vous captiver par des scènes et des conversations riches et entièrement doublées. Résistez de toutes vos forces aux fatales hordes des Mors alors que vous vous embarquez dans un voyage sans espoir de retour ! Une expérience intense et brutale vous attend alors que vous mettez tout en jeu pour guider la Brigade jusqu’au bout de son voyage.

The Legend of Gwen (16 février)

Gwen venait d’arriver à l’école de sorcellerie, elle voulait devenir la meilleure sorcière du monde, à sa grande malchance, elle est arrivée à un mauvais moment juste quand elle est arrivée elle n’a même pas pu avoir sa fête de bienvenue car il y avait un invité surprise… « Le mal ! ». Le mal n’a pas hésité deux fois et a commencé à absorber tout ce qu’il pouvait de l’école ! Maintenant, qui va enseigner la sorcellerie à Gwen ? ! Sera-t-elle capable d’apprendre par elle-même, pourra-t-elle surmonter les obstacles du mal et récupérer l’école ? Aidez Gwen à relever ce défi et à vaincre le mal (si vous le pouvez !).