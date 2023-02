Invoquez les Emblèmes et accomplissez votre destinée dans Fire Emblem Engage, relâchez la pression dans PowerWash Simulator, (re)découvrez deux classiques du JRPG avec Persona 3 Portable and Persona 4 Golden, et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en janvier sur le Nintendo eShop.

Liste des jeux:

-Fire Emblem Engage

-PowerWash Simulator

-Persona 3 Portable

-Persona 4 Golden

-Odd Ballers

-A Space for the Unbound

-Children of Silentown

-Lone Ruin