NIS America dévoile aujourd’hui qu’une démo est d’ores et déjà disponible pour void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2. Aidez Robbie le robot à célébrer l’anniversaire de Toriko en explorant des donjons, en récoltant des matériaux et en fabriquant de la décoration pour la fête. void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 sera disponible le 3 mars 2023 sur Nintendo Switch et PlayStation 4 !

A propos du jeu :

Immergez-vous dans un monde dystopique contaminé par des champignons toxiques, dans lequel un robot veille sur la dernière survivante de l’humanité. Après avoir remporté la bataille contre cloudAI, Robbie plonge dans le passé afin de trouver un remède à la nouvelle maladie mortelle qu’a contractée Toriko. Il doit alors fouiller dans les vestiges de la mémoire de CloudAI afin de trouver des indices sur cette mystérieuse maladie et ainsi assurer la survie du dernier être humain au monde.

Caractéristiques :

Le maître des armes : Lors de votre progression à travers les donjons, améliorez votre arme favorite et maîtrisez l’arsenal qui est mis à votre disposition, afin d’obtenir assez de puissance pour explorer les vastes terres désolées.

Des bonus mystères : Les Pièces Mystères, accessibles seulement à l'aide de portails jaunes, renferment des coffres rares dans lesquels on peut trouver une myriade de bonus tels que des équipements puissants, de nouvelles aptitudes ou encore des capacités ultra rares.

Un compagnon personnalisable : De nouvelles options de personnalisation sont disponibles pour Toriko, notamment des tenues, coupes de cheveux et accessoires inédits. Offrez-lui le relooking de ses rêves !

L'entretien du terrarium : Maintenez l'humidité et la température de votre terrarium en plantant et prenant soin des plantes qui y poussent. Ensuite, récoltez le fruit de votre travail et décorez les lieux avec.

Contenu de l’édition physique :

Le jeu void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2

La bande-son numérique du jeu à télécharger

Le mini artbook

Informations :

Date de sortie : 3 mars 2023

3 mars 2023 Plateforme(s) : Nintendo Switch et PlayStation 4

Nintendo Switch et PlayStation 4 Genre : Rogue-Lite

Rogue-Lite Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Japonais

Japonais PEGI : 7

7 Editeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : Nippon Ichi Software