Oui, avec le bilan de ce matin, la Nintendo Switch atteint un total de 122,55 millions d’exemplaires au 31 décembre 2022, ce qui en fait désormais la troisième console la plus vendus de l’histoire, devant le total des ventes de PlayStation 4 et Game Boy. Nintendo a écoulé 19,01 millions de Nintendo Switch en 2022 sur l’année civile, avec 8,22 millions lors du dernier trimestre. Nintendo a revu ses prévisions de hardware de 19m à 18m d’unités pour l’année fiscale. La Switch s’est livré à 14,9 millions d’exemplaires au cours des trois premiers trimestres. Nintendo prévoit donc désormais 3,1 millions pour le dernier trimestre (fin mars).



Sur les neuf premiers mois de l’année fiscale, Nintendo réalise un chiffre d’affaires de 9,1 milliards d’euros, un bénéfice opérationnel de 2,9 milliards d’euros et un bénéfice net de 2,4 milliards d’euros.

Côté jeux, Pokémon Scarlet / Violet explose le record de Sun / Moon et réalise le meilleur démarrage de l’histoire de Nintendo avec 20,61 millions. Il surpasse déjà les ventes totales de la plupart de ses prédécesseurs et s’impose déjà comme le quatrième Pokémon le plus vendu de l’histoire.

Splatoon 3 a expédié 2,23 millions d’exemplaires pendant la période des fêtes. Avec plus de 10,13 millions d’exemplaires à ce jour, il rattrape rapidement les ventes de Splatoon 2.

Bayonetta 3 a expédié 1,04 million d’unités en 2 mois. Il se rapproche déjà des ventes du 2ème opus.

Xenoblade Chronicles 3 s’est vendu à 90 000 exemplaires supplémentaires, ce qui porte les ventes totales à 1,81 million d’unités. Il s’agit du jeu le plus rapidement vendu et du deuxième meilleur vendeur de la franchise, juste derrière le deuxième opus.

Kirby and the Forgotten Land expédie 850 000 unités supplémentaires. Le platformer atteint plus de 6,12 millions d’unités à ce jour, il est le jeu Kirby le plus vendu devant Kirby Dream Land (5,13 millions).

La Nintendo Switch Sports a été expédiée à 2,46 millions d’unités supplémentaires, ce qui porte le total à plus de 8,61 millions d’unités dans le monde.

Pokemon Legends Arceus a maintenant dépassé les 14,63 millions d’unités. Plus de 720k copies ont été distribuées en 3 mois.

Autres chiffres, Mario Kart 8 Deluxe devient le premier jeu Nintendo de l’histoire à dépasser les 50 millions dans le monde (on ne compte pas Wii Sport offert avec la console en Europe et aux USA). Animal Crossing NH dépasse les ventes du premier Super Mario Bros.

La liste des 57 millions-sellers connus sur la Nintendo Switch (publiées par Nintendo uniquement). Pokémon Violet /Scarlet est déjà 7eme, Bayonetta entre déjà dans ce tableau.

