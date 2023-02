Gunscape est un ancien kit de construction de FPS gratuit sorti en mars 2016 sur toutes les consoles de l’époque (sauf sur Wii U). Développé par les australiens de Blowfish Studios, Gunscape est devenu une forme hybride entre un jeu-vidéo et un kit de construction, à la manière d’un Super Mario Maker. Dorénavant payant, il est l’un des rares jeux qui, lors de sa sortie le 1 février 2023, est moins cher sur l’eShop de la Nintendo Switch (11,99€) que sur les autres consoles (19,99€). Est-ce l’ancienneté du jeu qui nous permet d’avoir un jeu à un tarif réduit, ou bien y a-t-il anguille sous roche ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen / bon en anglais est nécessaire pour jouer à Gunscape.

Un concept vraiment intéressant…

Gunscape est un jeu au concept alléchant et ambitieux : il nous propose d’utiliser un kit de construction de FPS (First-Person Shooter), dans lequel nous pouvons aussi bien créer nos propres niveaux que de jouer à ceux des autres.

Nous débutons ce programme savoureux par une présentation du kit de construction. Celui-ci nous permet de construire à plusieurs, que ce soit en ligne ou en local. Dans les faits, il ressemble au mode créatif de Minecraft. Alors que nous nous déplaçons librement, un menu nous permet de placer les blocs, les ennemis et les armes que nous voulons dans notre niveau.

La première chose qui nous saute aux yeux, malheureusement, est le manque de contenu. 24 ennemis, 20 armes et 12 catégories de blocs constituent nos stocks pour construire un niveau (ou une campagne). Il manque par exemple des escaliers, des rambardes, et en général, énormément de choses qui pourraient donner un peu de relief aux niveaux que nous créons.

Alors que Super Mario Maker nous guide dans la construction, l’apprentissage dans Gunscape est tout sauf aisé. La maniabilité n’est pas forcément au rendez-vous et le manque d’explication nous laisse quelque peu perdus. Cela ne signifie pas qu’il est impossible de créer son niveau mais il vous faudra en revanche énormément de patience, car la construction est bien plus laborieuse que le duo souris / clavier et le tactile n’est pas disponible dans ce mode.

La partie « jeu » est intéressante et il y a plusieurs campagnes mises à disposition. Le gameplay est très classique et ne surprendra aucun joueur de FPS. Vous récupérez des armes pour tirer sur des ennemis de plus en plus nombreux, tout en vérifiant votre barre de vie et vos munitions.

Le tir à la tête n’est pas pris en compte et le seul moyen de se protéger est de repartir derrière un mur le temps que l’adversaire recharge. Dans les faits, le gameplay est quelque peu daté et nous ramène aux grandes heures de GoldenEye 007 sur Nintendo 64. Cela tombe bien, il y a aussi une campagne disponible dans laquelle vous pourrez refaire quelques niveaux du jeu précédemment cité.

Malheureusement, malgré toutes ses belles promesses, Gunscape est victime de son concept. Pour que le jeu fonctionne, il faut des joueurs, à la fois pour jouer, mais aussi pour créer du nouveau contenu. À l’heure où nous avons testé le jeu, les serveurs étaient si vides que nous nous sommes demandés si Gunscape autorisait ou non le crossplatform sur la Nintendo Switch (nous n’avons pas trouvé la réponse.)

… Mais un jeu abandonné et aux serveurs chaotiques

Toujours est-il que nous avons trouvé que trois joueurs en ligne sur toute notre expérience, tous bloqués sur le premier chapitre de la campagne officielle. Sans joueurs, certains modes coopératifs sont injouables et toutes les expériences de FFA (Free for All) sont dénuées d’intérêt. Il ne vous restera alors qu’à trouver quelques amis pour jouer à l’ancienne sur écran splitté, ce qui est une compensation à demi-teinte en comparaison de ce qui nous était promis.

Il n’y par ailleurs plus aucune nouveauté sur le jeu et les dernières créations, toutes de joueurs qui testaient les fonctionnalités, dataient parfois de plus d’un mois.

Les serveurs sont aussi catastrophiques. Alors que notre connexion nous permet d’ordinaire de jouer sur la Nintendo Switch à des Rocket League, Overwatch 2, Apex Legends, Splatoon 3, nous ne pouvons pas ouvrir ou rejoindre des serveurs sans avoir de sérieux problèmes de latence.

Les conséquences sont nombreuses car, en plus d’avancer par à-coups, nous prenons des dégâts avec quelques secondes de retard, les ennemis meurent aussi bien après, ce qui nous force à tirer continuellement sur une cible déjà éliminée et les soins sont effectifs à retardement. Il nous est déjà arrivé de mourir dans une salle sans ennemi, une minute après le combat. Ces éléments frustrent l’expérience et nous avons très rapidement sélectionné l’option hors ligne.

Malgré ces défauts qui font de Gunscape un jeu passé de mode, ce dernier reste une expérience avec un contenu impressionnant pour un petit tarif. En plus de GoldenEye 007, vous pourrez aussi revivre les aventures de Doom ou de Tomb Raider.

Nous sommes aussi frustrés par le menu des recherches qui ne nous permet en réalité aucune recherche : les créations sont triées par catégorie, et nous devons actualiser en permanence pour trouver des nouvelles cartes. Ce choix ne nous permet pas non plus de jauger le réel contenu du jeu.

Les graphismes ne sont pas très beaux, et nous font immédiatement penser à la Nintendo 64… mais en moins réussi. Là où Minecraft, malgré son aspect cubique, arrive quand même proposer de jolis décors, nous avons là un jeu abrupt qui manque parfois de relief. Malgré tout, nous avons quand même réussi à nous y adapter, et, assurément, la variété des textures aide en tant que joueur (pas en tant que créateur) à faire passer la pilule.

Les musiques sont dynamiques mais pas exceptionnelles, heureusement, certains créateurs, comme celui qui a reconstitué Doom, réussit à mieux les utiliser que d’autres.

Le jeu est le même en docké qu’en portable et même si certains menus sont tactiles, nous regrettons que celui qui permet de choisir les blocs en mode créatif ne le soit pas.

Le jeu est entièrement en anglais. Le niveau de langue diffère en fonction des niveaux que vous jouez. Certains n’ont aucun texte, alors que sur d’autres vous devrez lire les instructions sur un écran, c’est pourquoi nous vous recommandons un bon niveau dans la langue de Shakespeare.

Conclusion 44 % /10 Gunscape était certainement un jeu très intéressant lors de sa sortie en 2016. Kit de construction de FPS, il proposait aux joueurs de construire ses niveaux et de les partager. Gunscape permettait de jouer en ligne à un contenu en théorie illimité. Cependant, aujourd’hui en 2023, les serveurs, en plus d’avoir de gros problèmes de latence, sont totalement vides. Il nous reste alors la possibilité de jouer en multi-joueurs local et en solo sur le grand catalogue de niveaux déjà existants. Le gameplay est un peu daté, les graphismes aussi, le jeu n’est pas traduit, mais Gunscape reste une expérience intéressante, avec certains niveaux qui se démarquent du lot. LES PLUS Un concept vraiment intéressant !

