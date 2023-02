En 2023, IndieForge publie le jeu de plateforme en pixel-art « Tiny Thor », le RPG facile d’accès « Clicker Guardians » et le roguelite dark fantasy « Crimson Dawn ».

Karlsruhe, Allemagne (Février 7, 2023) – Gameforge, éditeur majeur de MMO à succès vient d’annoncer la création d’IndieForge, son nouveau département, et de dévoiler trois jeux solos dont la sortie est prévue dans le courant de l’année : Tiny Thor, Clicker Guardians et Crimson Dawn. IndieForge est une nouvelle initiative de Gameforge visant à favoriser la croissance et le succès de studios indépendants dans le monde entier. À partir de 2023, Gameforge fête ses 20 ans d’existence en mettant son expérience et son expertise au service d’équipes de développement indépendantes cherchant à tirer leur épingle du jeu dans ce marché concurrentiel.

Avec IndieForge, Gameforge souhaite confirmer les succès de l’an passé où l’entreprise a transformé son essai dans le domaine des jeux indépendants en publiant les titres Trigon: Space Story et I See Red. Avec ce nouveau projet, Gameforge s’aventure aussi dans le domaine des consoles étant donné que Tiny Thor s’apprête à faire valser son marteau sur Nintendo Switch.

« 2023 sera une année riche en évènements pour Gameforge et nous sommes ravis de pouvoir l’entamer en annonçant la création d’IndieForge » explique Noemi Feller, vice-présidente des produits chez Gameforge. « Suite à notre première excursion dans le monde des jeux indés, avec la publication réussie de Trigon: Space Story et I See Red, IndieForge nous donne la possibilité d’étendre notre influence dans ce secteur, de coopérer avec des équipes de développement talentueuses et d’offrir des expériences inédites et palpitantes aux joueurs. »

« Nous sommes très enthousiasmés par les premiers studios avec qui nous collaborons et sommes fiers des titres qui contribuent à l’identité de notre nouvelle marque IndieForge », ajoute Peter Stein, responsable du développement commercial chez Gameforge. « Même dans les conditions optimales, développer de bons jeux n’a rien de facile, mais nos partenaires et nous-mêmes partageons une même ambition de proposer des expériences inoubliables aux joueurs. Certes, nous sommes des entrepreneurs, mais nous sommes avant tout d’incorrigibles joueurs. Nous ne privilégions pas un genre précis ou les dernières modes, mais plutôt les jeux réussis. »

À propos de Tiny Thor

Dans le jeu de plateforme rétro et punitif Tiny Thor, du studio indépendant allemand Asylum Square, le joueur incarne le dieu du tonnerre nordique dans sa jeunesse fougueuse. Au cours de son aventure, il fait ricocher Mjöllnir aux quatre coins d’Asgard et terrasse ses ennemis à coups de lancers précis.

Les 30 niveaux soigneusement travaillés alternent entre les boss surpuissants et les énigmes retorses. Les jolis graphismes en 16 bits sont l’œuvre de Henk Nieborg, artiste pixel vétéran (Spyro: A Hero’s Tail, Contra 4 et la série Shantae), tandis que la bande-son épique sort de la plume virtuose du compositeur Chris Hülsbeck (Star Wars: Rogue Squadron, Turrican). Des améliorations viennent régulièrement offrir de nouvelles possibilités et des niveaux défis à débloquer mettent les nerfs des joueurs à rude épreuve.

« Nous sommes ravis de faire partie de l’aventure IndieForge de Gameforge, étant donné que les petits studios de développement doivent souvent surmonter des obstacles majeurs pour publier leur jeu » explique Jochen Heizmann, fondateur d’Asylum Square. « Ce partenariat avec une pointure de l’industrie nous permet d’offrir à un vaste public cet excellent jeu indé pour lequel les six membres de notre équipe ont mis tant de cœur à l’ouvrage. »

Une démo mise à jour est désormais disponible gratuitement sur Steam en Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Chinois et Japonais. Hammer Kid, le prototype sur lequel se base le principe de Tiny Thor sera publié en mars 2023, bénéficiant au passage de nouveaux niveaux défis.

Tiny Thor raconte l’histoire d’un petit héros aux grandes responsabilités (et un marteau magique). La sortie est prévue pour le 2e trimestre 2023, où il sera disponible dans l’Epic Game Store et sur Steam, sur PC Windows, Mac et Linux, mais aussi sur Nintendo Switch.

Trailer de présentation pour Tiny Thor :

À propos de Clicker Guardians

Devenir le Guardian le plus puissant de la contrée ? Rien de plus facile dans Clicker Guardians, du studio indépendant Quantumfrog. Ce RPG incrémental free-to-play où l’on peut combattre en personne ou laisser l’IA s’en charger, se distingue par ses mécaniques accessibles.

Les joueurs y alternent entre le combat et l’artisanat dans six mondes mystiques infinis aux jolis graphismes en voxels colorés.

Ils s’appuient sur la force brute ou des tactiques raffinées pour terrasser les boss et améliorent une multitude de familiers différents, 50 compétences, 80 armes et des centaines d’objets pour adapter leur personnage à leur style de jeu. Et ce n’est pas tout ! Un mode donjon sans fin redoutable attend les plus téméraires, désireux d’empocher un butin épique.

« Ces dernières années, Quantumfrog a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses pour nos jeux et pourtant, notre plus grande récompense est sans doute notre partenariat avec Gameforge et la publication de Clicker Guardians qui en découle. » affirme Hendrik Rump, fondateur et PDG de Quantufrog. « Nous voulions collaborer avec Gameforge depuis longtemps déjà et entretenons d’excellentes relations depuis plusieurs années. Il ne nous reste plus qu’à apporter les dernières retouches à Clicker Guardians avant de pouvoir enfin le publier conjointement. »

Clicker Guardians sort en accès anticipé au 1er trimestre 2023, où il sera disponible dans l’Epic Game Store et sur Steam, sur PC Windows.

Trailer de présentation pour Clicker Guardians :

À propos de Crimson Dawn

Le roguelite dark fantasy Crimson Dawn place le joueur face à des hordes d’adversaires. Le héros attaque automatiquement et doit affronter des vagues de monstres toujours plus redoutables qui changent continuellement en fonction de la carte. Ce jeu dans la veine de Vampires Survivors pullule de personnages et d’armes à déverrouiller et de butin à empocher.

Plus le risque est grand, plus la récompense est alléchante. Au joueur de décider de l’intensité de l’épopée. Une fois les défis relevés, il peut s’offrir un repos bien mérité dans la taverne. Avec les ressources empochées, il débloque de nouvelles compétences et des améliorations d’armes pour ses personnages, afin de pouvoir défier des boss toujours plus puissants.

Crimson Dawn, le premier jeu du studio indépendant Purple Lake a déjà conquis bien des joueurs pendant son accès anticipé, avec une moyenne d’évaluation actuelle « très positive » sur Steam. Le lancement imminent de la version 1.0 va bientôt permettre à un large public d’affronter gaiment des hordes interminables d’ennemis.

Crimson Dawn sort au 1er trimestre 2023 sur PC Windows et sera disponible sur Steam. Dans le courant de l’année, nous publierons également une version Nintendo Switch et une autre pour les appareils mobiles.