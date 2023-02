Quand on découvre les images de The Outbound Ghost, les plus vieux gamers d’entre nous ne peuvent s’empêcher de penser à Mario Paper. C’était un jeu qui avait su allier RPG tour par tour à l’univers Mario, tout en adoptant un style graphique où tous les décors et personnages étaient plats, comme s’ils étaient faits de papier. Le résultat avait été vraiment bon. Qu’en est-il du jeu proposé par Conradical Games ? Est-il à la hauteur du jeu auquel il veut rendre hommage ? Spoiler : non.

La mémoire fantôme

Comme dit précédemment, ce qui fait ressortir The Outbound Ghost de prime abord est son aspect visuel. Que ce soit les PNJ fantômes de chaque village ou bien les créatures effrayantes que vous rencontrez, le cel-shading fait des merveilles. Le mélange de 2D pour les personnages et 3D pour les décors fonctionne vraiment bien.

Le jeu vous met donc aux commandes d’un fantôme qui se retrouve dans un village seulement peuplé d’autres fantômes. On apprend rapidement que tous les habitants ont été victimes d’un empoisonnement collectif et que seuls certains d’entre eux sont encore présents sous forme spectrale. Seuls sont restés ceux qui ont, semble-t-il, quelque chose à accomplir afin de pouvoir trouver la paix. Vous alternerez donc les phases de dialogues avec les villageois et les phases de combat contre les créatures qui ont envahi le monde. À noter que le jeu n’est disponible qu’en anglais pour le moment, ce qui est toujours dommage dans ce type de jeu où les dialogues sont foison.

Notre protagoniste est quant à lui muet et amnésique… Des ficelles qui sont malheureusement trop présentes dans les jeux vidéo et qui conduisent donc à un personnage lisse et sans saveur, auquel on ne s’identifie jamais.

L’histoire est bien amenée et intéressante au début du jeu. La rédemption des âmes via une dernière action est un thème récurrent, mais il est cependant traité avec maladresse dans le jeu. Certains personnages sont caricaturaux, et les dialogues sont parfois empreints d’une tristesse à la limite de la dépression. Il aurait fallu aborder ces thèmes avec beaucoup plus d’humour, notamment pour l’adapter et le faire comprendre à un public plus jeune.

L’ambiance sonore du titre est aussi bien accordée avec l’univers du jeu. Les musiques sont parfois loufoques ou bien relativement épurées, mais elles collent bien avec le type de moment que vit le joueur. Un petit bémol cependant concernant le thème des combats : il n’est vraiment pas mémorable et tape vite sur les nerfs. Malheureusement, vous allez l’entendre de nombreuses fois ce thème…

Des combats en carton

L’un des aspects incontournables des RPG tour par tour est bien sûr le système de combats. Il faut que celui-ci soit suffisamment dynamique pour ne pas lasser le joueur, et aussi un peu stratégique pour le faire réfléchir. Et pour être honnête avec vous, The Outbound Ghost est complètement à côté de la plaque à ce niveau.

L’idée de base est pourtant originale car notre fantôme ne se bat pas lui-même mais fait appel à ses émotions, qui sont incarnées par des personnages dont le style visuel est inspiré de l’émotion qu’ils représentent. On combat ainsi avec Regret, Camaraderie, Insensibilité, etc… Chaque émotion a accès à des capacités différentes qui seront utiles contre certains types d’ennemis.

Il y a quand même un semblant de stratégie, car l’ordre des tours d’actions des personnages (émotions et ennemis) est indiqué sur la gauche de l’écran. Il est donc possible d’éliminer par avance un ennemi qui vous pose un problème avant qu’il ne puisse attaquer. On peut aussi se concentrer en n’attaquant pas à un tour donné, ce qui permet d’attaquer deux fois au prochain, en faisant plus de dégâts. Les ennemis disposent aussi d’une jauge d’étourdissement qui, une fois remplie, permet de les attaquer en maximisant les dégâts.

Dans les faits, le système de combats n’est vraiment pas à la hauteur de l’aspect visuel du titre. Le moindre combat dure vraiment trop longtemps, et les capacités à disposition sont loin d’être mémorables. Elles ont toutes été vues ailleurs et les animations sont simplistes au possible. On n’a pas cette impression d’impact à l’utilisation d’une capacité. Les ennemis sont quant à eux trop peu nombreux dans une même zone, on a toujours l’impression de combattre les mêmes.

Dans la série des Paper Mario, le minutage des attaques est essentiel pour avoir le maximum de dégâts possible. The Outbound Ghost utilise aussi cette mécanique, mais pas du tout de la bonne manière. Il y a bien une jauge avec un curseur qui détermine l’efficacité de l’attaque selon le moment où l’on arrête le curseur, mais nous avons constaté un délai entre le moment où l’on appuie sur le bouton et celui où le curseur s’arrête. Ajoutez à cela un comportement parfois erratique du curseur (quelque chose de voulu par les développeurs pour surprendre le joueur), et vous obtenez en fait un système frustrant et rageant qui agace vraiment rapidement. Nous nous sommes vite équipés d’objets nous permettant de désactiver cette jauge, même si cela ne garantissait que des dégâts moyens sur les attaques.

L’interface des combats n’est pas non plus très claire lorsqu’on choisit la cible d’une capacité. Nous nous sommes parfois retrouvés à attaquer le mauvais ennemi ou soigner le mauvais allié à certains moments.

Pour finir sur les combats, les effets sonores lors de l’utilisation d’une capacité sont extrêmement forts sans aucune raison. Encore un aspect qui fait que l’on a envie d’abréger les combats le plus vite possible.

Techniquement, le jeu tourne très mal sur notre bonne vieille Switch. Le jeu n’est pas fluide dans les déplacements ni dans les combats. Le seul moment où la fluidité est au rendez-vous, c’est à l’intérieur des maisons. Les éléments du décor apparaissent au dernier moment, et les effets visuels sont vraiment pauvres.

Conclusion 3.3 /10 Comme vous l’aurez deviné en lisant ces lignes, The Outbound Ghost est clairement une déception. Malgré un aspect visuel vraiment réussi, le jeu est plombé par une histoire à la limite dépressive et un système de combat poussif et inintéressant. C’est vraiment dommage car il semblait prometteur lors de sa découverte. Une mise à jour corrective a été prévue pour essayer d’améliorer l’aspect technique et ajouter d’autres langues. Elle n’était pas disponible lors du test de ce jeu. LES PLUS Le cel-shading des personnages qui leur donne un aspect papier LES MOINS Le système de combats inintéressant et répétitif

Le système de combats inintéressant et répétitif Une histoire prometteuse mais trop sérieusement triste

Une histoire prometteuse mais trop sérieusement triste Un aspect technique vraiment à la ramasse

Un aspect technique vraiment à la ramasse Jeu uniquement en anglais (pour le moment) Détail de la note Graphismes 0

Gameplay 0

Prise en main 0

Durée de vie 0

Bande-son 0

Narration 0