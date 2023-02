Lors de la cérémonie des Game Awards 2022, Nintendo a dévoilé en exclusivité mondiale deux bandes-annonces pour des jeux à paraître sur Nintendo Switch. La première est celle de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, nouvel opus dans la série des Bayonetta avec en vedette Cereza, une jeune apprentie-sorcière, avant que celle-ci ne devienne bientôt la célèbre « Bayonetta ». Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon arrive sur Nintendo Switch le 17 mars 2023.

Dans Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, joueuses et joueurs incarnent Cereza, une jeune apprentie sorcière, et débutent leur périple dans une forêt interdite afin d’acquérir un pouvoir pour sauver leur mère. Ce nouveau jeu offre à la fois un style singulier, inspiré des livres d’images, et un gameplay encore jamais vu dans la série des Bayonetta. En contrôlant à la fois Cereza et Chouchou, son démon partenaire, joueuses et joueurs explorent, combattent, et viennent à bout des énigmes pour aider Cereza à pénétrer au plus profond de la forêt.

Nul besoin d’attendre pour découvrir un aperçu du jeu. Une courte démo jouable de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est accessible via Bayonetta 3. Les joueuses et joueurs qui auront acheté avec la monnaie spéciale du jeu l’ancien livre illustré dans la boutique de Rodin, Les Portes de l’Enfer, pourront accéder à cette démo, après avoir débloqué celle-ci à l’aide de trois clés.