Nippon Ichi Software a annoncé que les ventes de Disgaea 7 : Vows of the Virtueless ont atteint 50k au Japon. Le titre a été lancé sur PS4, PS5 et Nintendo Switch le 26 janvier 2023.

C’est l’un des cas où nous connaissons réellement la répartition entre les plateformes, au moins en ce qui concerne les ventes physiques, la version Switch s’est taillé la part du lion. Les ventes de Disgaea 7 sur la console hybride représentent 13 094 exemplaires physiques, suivies par 3 568 sur PS4 et 2 324 sur PS5. Le reste des 31 014 exemplaires vendus l’ont été par voie numérique, nous ne connaissons donc pas la répartition par plateforme.

NIS America a récemment annoncé que Disgaea 7 : Vows of the Virtueless serait localisé et arriverait à l’automne 2023. Espérons que cela rattrape les chiffres pour le moment décevant.