Bedtime Digital Games révèle une nouvelle bande-annonce avec des animations époustouflantes et un gameplay exclusif pour son jeu d’action-aventure musical.

Danemark – 10 février : Bedtime Digital Games, un studio danois indépendant et primé, a révélé aujourd’hui sa nouvelle bande-annonce pour Figment 2 : Creed Valley ! Le titre d’action-aventure surréaliste sortira le 9 mars 2023 PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 et Xbox Series X|S & Xbox One simultanément.

Ce nouveau trailer, mélange d’animation 3D et de gameplay inédit et exclusif, a été réalisé par Menhir FX – un studio d’animation 3D connu pour ses précédents travaux avec des grands noms de l’industrie du jeu vidéo comme Call of Duty ou Mario + Lapins Crétins : Sparks of hope.

« Nous avons été ravis de travailler sur la conception de la bande-annonce de Figment 2 avec Bedtime qui nous a donné beaucoup de liberté pour proposer et créer l’introduction en 3D. Le riche lore du jeu nous a permis de faire du personnage de Jester l’inspiration principale de toute notre animation », déclare Simon Tarsiguel, cofondateur du studio, « pour toute l’équipe de Menhir, ce fut une expérience très stimulante de pouvoir travailler autour d’un jeu aussi inventif et saisissant où l’on voyage dans l’esprit humain, toujours en musique. »

Bedtime Digital Games est très enthousiaste à l’idée de présenter ce nouveau trailer : » : « Menhir FX a permis à Figment 2 : Creed Valley d’atteindre de nouveaux sommets avec ce trailer. J’ai toujours rêvé d’avoir une intro animée pour présenter aux gens l’univers que nous avons créé, et mettre en valeur ses visuels surréalistes et sa musicalité », déclare Hans Haave – Responsable de la communication chez Bedtime Digital Games. « Simon et son équipe ont été essentiels à notre dernier effort pour faire connaître Figment 2 au monde entier. Grâce à leur expertise et à leur gentillesse, le processus complexe de création de bandes-annonces est devenu un véritable plaisir. Je suis vraiment impatient de voir ce que les fans de la franchise Figment en pensent. «

Dans Figment 2 : Creed Valley, les joueurs combattent des cauchemars dans des épreuves musicales, les chansons expliquant pourquoi ils sont apparus dans The Mind. Esquivez et louvoyez face aux boss qui vous narguent, en utilisant le rythme de l’esprit et ses opinions en constante évolution pour restaurer la paix d’antan.

Explorez les deux états fondamentaux de l’esprit : Ouverture d’esprit et Fermeture d’esprit. Passez de l’un à l’autre pour découvrir les secrets de votre environnement et aller de l’avant. En plongeant dans les profondeurs de la psyché humaine, vous devrez utiliser les états dans des combats synchronisés avec la bande-son. La coopération locale est disponible sur toutes les plateformes : prenez le contrôle de Piper l’oiseau, l’acolyte de Dusty, car personne ne devrait affronter ses peurs seul.

Le jeu sera lancé localisé en 17 langues différentes.