L’univers vidéoludique a un don pour trouver des jeux aux concepts les plus farfelus les uns que les autres. Alors qu’Octodad nous mettait dans la peau d’un poulpe qui cache depuis toujours qu’il n’est pas humain, que PowerWash Simulator nous permettait de passer le karcher, nous avons dorénavant ExitMan Deluxe, dans lequel vous incarnez le petit bonhomme vert des sorties de secours.

Le jeu est une commande de l’éditeur japonais Rainy Frog au studio expérimenté thaïlandais de Sanuk Games et à BlueCreator, un studio dont nous ne trouvons aucune information. Sorti le 02 février sur toutes les consoles de salon, ExitMan Deluxe est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de cinq euros.

Un concept original et addictif…

ExitMan Deluxe est un jeu au concept simplissime qui s’assimile en moins d’une minute, montre en main. Vous incarnez le petit bonhomme vert coincé dans son panneau qui doit atteindre la porte de sortie avant que le mur s’effondre. Vous aurez à répéter cette action jusqu’à que la mort vous arrête.

Les commandes d’ExitMan Deluxe s’apprivoisent très rapidement. Il vous suffira d’aller à gauche ou à droite pour éviter de vous faire écraser. Plus longtemps vous survivez, plus dur sera le jeu. Les murs tomberont plus rapidement et la sortie de secours se réduira progressivement pour vous forcer à l’erreur.

ExitMan Deluxe propose plusieurs modes de jeux, qui, malgré ce qu’il vend sur l’eShop, sont tous hors-ligne. Nous avons le mode 1 contre 100, le mode classique, le mode multijoueur local, le mode duel, et le mode défi.

Globalement, chacun de ces modes consistent à la même chose : survivre le plus longtemps possible. Que ce soit contre un bot ou contre cent, contre ses amis ou alors seul, nous devons réussir à faire le meilleur score possible afin de démontrer nos talents.

Seul le mode défi varie un tout petit peu du concept de base en apportant quelques mutateurs : nous devrons survivre sans toucher la porte de sortie, ou alors au contraire, en arrivant précisément dans cette dernière. Il y a cent cinquante défis à difficulté variable, mais même en débutant le jeu, le niveau final est assez simple.

Tous ces modes donnent de la monnaie virtuelle pour acheter des nouveaux skins pour notre personnage. Au lieu du petit bonhomme vert, nous pourrons alors jouer avec un tyrannosaure, un soldat, un médecin, ou même un mignon petit chat.

Il existe aussi un tableau des scores pour comparer nos résultats avec les autres joueurs du monde.

ExitMan Deluxe est un jeu qui est addictif au départ, mais qui, par manque de contenu et de variété, devient très vite redondant. Il ressemble plus à un mini-jeu sorti d’un Mario Party qu’une véritable expérience à part entière.

… Mais un jeu sans contenu

Malgré son très faible prix, nous ne sommes pas sûrs de vouloir investir cinq euros pour un jeu que nous mettrons de côté après quelques parties, la faute à un gameplay qui n’évolue jamais.

Contrairement à des jeux comme Tetris 99, il n’y a aucune part de stratégie ou de réflexion dans ExitMan Deluxe. Chaque partie se ressemble et nous ne pouvons pas interagir avec l’adversaire pour changer la donne.

C’est vraiment une occasion manquée, car le concept, certes simple, possédait un vrai potentiel. L’absence d’un mode multijoueur en ligne pénalise aussi grandement le jeu.

Le mode local est sympathique, mais au bout de deux-trois parties, la lassitude nous gagne et nous passons à un autre jeu.

Les graphismes sont très basiques mais les skins à débloquer sont très bien trouvés. La bande-son est répétitive, avec les mêmes musiques et les mêmes sons qui reviennent dès que l’on franchit une porte. Au bout d’une cinquantaine de portes, nous hésitons à abandonner pour ne plus entendre ces bruitages.

Conclusion 4.4 /10 Même pour cinq euros, ExitMan Deluxe est un jeu au contenu insuffisant, qui ressemble plus à un mini-jeu qu’à une expérience à part entière. Le concept, pourtant intéressant et addictif, devient très rapidement répétitif, la faute à un manque de variété et l’absence de multijoueur en ligne. ExitMan Deluxe fait malheureusement partie de ces jeux qui prendront très rapidement la poussière dans notre bibliothèque. LES PLUS Un concept intéressant

