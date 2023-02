Nintendo a publié une version mise à jour de sa vidéo de promotion de la Switch Online au Japon, et les fans les plus précis ont remarqué une petite différence entre cette version et la dernière que Nintendo a publiée: pendant le segment Pokémon Stadium, la vidéo originale incluait un avertissement disant que les joueurs ne pouvaient pas transférer les Pokémon dans Pokémon Stadium. Dans la nouvelle version de la vidéo, cet avertissement a été supprimé.

Pourquoi Nintendo se donnerait-il la peine de supprimer cette simple ligne ?

La semaine dernière, Nintendo a ajouté la fonctionnalité Game Boy/Game Boy Advance au Switch Online/Switch Online Expansion Pack, ce qui ouvre certainement la voie à l’intégration de plusieurs jeux Pokémon dans le service.

La sorties des jeux Pokémon Gen 1 et 2 pourrait donc être lancé conjointement à Pokemon Stadium 1 et 2 sur Nintendo 64 avec une compatibilité entre les opus ? Réponse peut-être à la fin du mois, lors du Pokémon Day.